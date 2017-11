Handball Richtungsweisendes Duell für A-Jugend der HSG Konstanz

Die A-Jugend der HSG Konstanz empfängt am Samstag die JSG Echaz-Erms, einen direkten Konkurrenten um Platz sechs.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: HSG Konstanz – JSG Echaz-Erms (Samstag, 15 Uhr, Schänzlehalle). – Die letzten Wochen mit drei Auswärtsspielen in Serie waren für die A-Jugend der HSG Konstanz alles andere als erfolgreich: einmal viel Pech in Balingen und zweimal sehr deutliche Niederlagen. Dank der zuvor furiosen Leistungen steht der Zweitliga-Nachwuchs aber immer noch aussichtsreich im Rennen um Platz sechs und die damit verbundene direkte Bundesliga-Qualifikation da. Im ersten Heimspiel nach knapp einem Monat geht es am Samstag um zwei Big Points gegen einen direkten Konkurrenten, den Tabellensechsten JSG Echaz-Erms.

Der Zusammenschluss der Drittligisten TV Neuhausen/Erms und VfL Pfullingen hat nur ein einziges Pünktchen mehr auf dem Konto als die Konstanzer, sodass das in der Vergangenheit ohnehin stets heißen Duell zwischen den Südbadenern und Schwaben jetzt zusätzliche Brisanz erhält. Zwei Punkte fehlen Konstanz auf Rang fünf, drei auf Platz drei. Die Jugend-Bundesliga erweist sich als extrem ausgeglichen.

„Echaz-Erms ist ein sehr gefährlicher Gegner“, warnt der Konstanzer Trainer Christian Korb. Mit Blick auf das eigene Team erhofft er sich eine Rückkehr zur Einstellung und Disziplin der Qualifikation und ersten Bundesligawochen, nachdem sich sein Team in diesen Bereichen zuletzt nicht bundesligareif präsentierte. Sein Trainerkollege Thomas Zilm rechnet vor: „Ab Platz drei kämpft alles um Rang sechs. Wir haben deshalb ein richtungsweisendes Spiel vor uns.“

In den letzten drei Spielen vor der Pause warten auf die A-Jugend der HSG Konstanz ausschließlich Partien gegen direkte Konkurrenten. „Wir wollen uns in der Gruppe der vier bis fünf Teams, die sich um die direkte Qualifikation streiten, gut positionieren. Dazu müssen wir nun Punkte machen, sonst wird es, wenn man einmal hintendran ist, schwer“, sagt Zilm. Neben der positiven individuellen Entwicklung der Leistungsträger fordern die beiden Verantwortlichen auch wieder 100 bis 150 Prozent Einsatz.