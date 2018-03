Leichtathletik Richard Ringer will ins WM-Finale

Der Unteruhldinger Leichtathlet Richard Ringer ist am Mittwochabend nach Birmingham geflogen. Dort steht der erste Hallen-WM-Start über 3000 Meter für den zwölfmaligen Deutschen Meister vom VfB LC Friedrichshafen an. Sein Vorlauf ist am Freitag.

Leichtathletik: Richard Ringer (VfB LC Friedrichshafen) gehört zu den international erfahrenen Leichtathleten in Deutschland. Er hat an Olympischen Spielen, zwei Welt- und vier Europameisterschaften teilgenommen. Am Mittwoch ist er nach Birmingham geflogen, um erstmals bei einer Hallen-WM zu starten.

Wieder einmal hat sich alles enorm verdichtet vor dieser ersten großen Herausforderung: Am Dienstag feierte der Unteruhldinger seinen 29. Geburtstag. Schon früh an jenem Tag ist er nach Sindelfingen gefahren, um die letzte schnelle Trainingseinheit im Glaspalast zu absolvieren. Im Zeppelin-Stadion war das bei der gegenwärtigen Eiseskälte nicht möglich, eine geeignete Halle mit Rundbahn ist am Bodensee nicht zu finden. Nach gut zwei Stunden Training und vier Stunden Autofahrt fuhr er direkt zum Arbeitsplatz bei Rolls Royce Power Systems in Friedrichshafen, um die letzten Aufräum- und Übergabearbeiten zu erledigen. Ab März wird er beruflich kürzer treten. Er möchte sich optimal auf die EM (7. bis 12. August) in Berlin vorbereiten. „Ein bißchen feierten wir aber am Dienstagabend“, verriet er am Telefon.

In den WM-Starterlisten werden bei vielen Athleten statt der Saison- die Bestzeiten geführt. Dies hätte – falls es nicht korrigiert wird – Auswirkung auf die Auslosung der Vorläufe. Betroffen ist auch Ringer, der über 3000 Meter vom DLV nominiert wurde. Er trifft dort auf fast die gesamte Weltspitze und Titelverteidiger Yomif Kejelcha. Mit seiner Bestzeit (7:46,18 Minuten) rangiert er im Mittelfeld, mit seiner Saisonbestmarke (7:49,84) eher am Ende der Melde-liste. Voraussichtlich werden zwei Vorläufe (heute, 13.50 Uhr deutscher Zeit) ausgetragen. In diesem Fall erreichen die vier Erstplatzierten jedes Vorlaufes und die vier Zeitschnellsten das Finale. „Selbstverständlich möchte ich in den Endlauf, die Chance sehe ich realistisch unter 50 Prozent. Ich fühle mich fit, aber es muss alles passen: Tagesform, taktisches Geschick und der richtige Lauf.“ Das Rennen wird am Sonntag um 16.35 Uhr gestartet. (gk)