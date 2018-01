Crosslauf Reichenauer Doppelsieg beim dritten Crosslauf in Stockach

Beim dritten Lauf der 40. Hegau-Bodensee-Crosslaufserie in Stockach siegten Jens Ziganke und Christin Wintersig vom SV Reichenau.

Crosslauf: Beim dritten Lauf der 40. Hegau-Bodensee-Crosslaufserie im Osterholz in Stockach siegte Jens Ziganke (SV Reichenau) in 25:31,3 Minuten vor Benedikt Hoffmann (TSG Heilbronn, 25:32,9 Minuten) und Raphael Arnold (LAZ Ludwigsburg, 26:44,8 Minuten). Bei den Frauen gewann Christin Wintersig (SV Reichenau) in 31:49,6 Minuten vor Melanie Schneider (LC Schaffhausen, 32:34,4 Minuten) und Evi Polito (LG Hohenfels, 32:48,9 Minuten).

Insgesamt gingen 237 Teilnehmer auf die Strecken. 95 Schüler begannen in vier Läufen (U10 gemeinsam, U12 männlich und U12 weiblich, U14 bis U16 gemeinsam), 19 Teilnehmer absolvierten die Kurzstrecke mit zwei Runden. Der Hauptlauf ging für 123 Teilnehmer über fünf Runden und damit über eine Strecke von 7,5 Kilometern.

In der Serie stehen Gewinner nur da bereits fest, wo ein Läufer bereits drei Siege errungen hat. Ansonsten kann jeder noch überholt werden, da noch zwei Läufe anstehen und zur Wertung die drei erfolgreichsten genutzt werden. So ist Christin Wintersig schon vorzeitig Gesamtsiegerin. Die folgenden Plätze sind aber noch nicht gesetzt. Bei den Männern ist Florian Röser in Stockach nicht angetreten, ist also noch kein sicherer Gesamtsieger, auch wenn er die ersten beiden Rennen gewonnen hat. Jens Ziganke hat jetzt einen Sieg, könnte Röser also mit zwei Siegen in Radolfzell und Hindelwangen den Gesamtsieg noch abnehmen. Frank Karotsch, Abteilungsleiter Leichtathletik der ausrichtenden TG Stockach, sagte: „Durch das Rennen in Stockach gibt es Bewegung an der Spitze. Ich bin jetzt auf die letzten Rennen gespannt. Jetzt wird es richtig interessant.“

Bei den Schülern stehen folgende Serien-Sieger fest: w. Kinder U10: Anna-Felina Holzki, PTSV Konstanz, w. Kinder U12: Linn Gottschlich, PTSV Konstanz, w. Jugend U14: Jolanda Kallabis, TG Stockach, w. Jugend U16: Julia Schlien, TV Konstanz, m. Jugend U16: David Wieland, TV Konstanz.

Die letzten Rennen finden am 4. Februar in Radolfzell, Altbohlwald, und 25. Februar in Hindelwangen statt. (wig)

Ergebnisse im Internet unter: