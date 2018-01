Frauenhandball Regelhüter ohne Fingerspitzengefühl

In einer emotionalen Schlussphase im Drittliga-Spiel des SV Allensbach gegen Bietigheim reagieren die beiden Unparteiischen äußerst dünnhäutig

Frauenhandball: Handball ist schnell, Handball ist hart, Handball ist eine faszinierende Sportart – und es ist ein Wunder, dass sie in vielen Ländern ein Schattendasein fristet, denn vom Handball kann man so einiges fürs Leben lernen. Beeindruckend ist, wie die Akteure auf dem Parkett mit vollem Einsatz bis an die Grenzen des Erlaubten gehen, manchmal auch darüber hinaus, und sich nach dem Spiel dennoch umarmen, gegenseitig Respekt zollen und vielleicht sogar gemeinsam ein belohnendes Kaltgetränk zu sich nehmen.

Handball ist meist gelebtes Fairplay. Schon früh versucht der Deutsche Handballbund, seine ureigensten Werte dem Nachwuchs zu vermitteln. Auf der Homepage des DHB steht unter der Rubrik Kinderhandball in einem Merkblatt für Eltern: „Emotionen ja, Beleidigungen nein!“ und „Auch Gegner und Schiedsrichter verdienen Respekt!“ Schließlich lernt man – auch das wird dem Nachwuchs früh vermittelt – aus Fehlern. So haben die Handballerinnen des SV Allensbach gegen Tabellenführer Bietigheim demnach viel gelernt – vor allem in den 20 Minuten nach der Pause, als die kopflosen Hühner einen 13:10-Vorsprung aus der Hand gaben und die Gäste bis auf 16:21 davonziehen ließen. Völlig schuldlos daran waren die Unparteiischen Thorsten Meike und Stefan Plinz, obwohl sie den Zuschauern das Gefühl vermittelten, im Zweifel eher bei Allensbacher Angriffen auf Zeitspiel zu entscheiden. Unaufgeregt und souverän leiteten sie das engagiert geführte Spiel lange Zeit – bis es in den letzten fünf Minuten doch noch unnötig hektisch wurde.

Der SVA hoffte beim Stand von 19:22 plötzlich wieder auf einen Punktgewinn. Erst recht, als Torhüterin Stephanie Lukau einen Siebenmeter parierte. Der Abpraller landete jedoch bei einer Gästespielerin, die zum 19:23 traf. Die Allensbacher Bank hatte sie dabei im Kreis gesehen und beschwerte sich.

Statt zu deeskalieren und die Situation zu beruhigen, zeigten die Schiedsrichter zunächst Torwarttrainer Peter Liebl die Gelbe Karte und sprachen gegen den unverwarnten Teamchef Oliver Lebherz eine Zweiminuten-Strafe aus. Beide waren in den 56 Minuten zuvor nicht negativ aufgefallen. Als sich Lebherz im folgenden SVA-Angriff wieder über ein vermeintlich nicht geahndetes Kreisspiel echauffierte, sah er gar die Rote Karte und musste von der Tribüne aus verfolgen, wie seine Mannschaft in Unterzahl das Spiel verlor.

Auf die Frage nach dem Grund für die Disqualifikation reagierten die Schiedsrichter nach Abpfiff barsch. Meike wollte sich nicht äußern, während Plinz nur „die Regeln“ sagte und ging. Als sich alle längst beruhigt hatten, kam das Duo zurück, um anzumerken: „Wer die Handballregeln kennt, weiß, dass es sich um eine progressive Bankbestrafung handelte.“ Womit noch immer nicht geklärt war, ob die Allensbacher nur etwas überreagiert hatten, oder ob mehr vorgefallen war. Stichwort: „Emotionen ja, Beleidigungen nein!“

Vielleicht sollte der DHB sein Kinderhandball-Merkblatt um einen Halbsatz ergänzen, denn während zurecht Respekt gegenüber den Unparteiischen gefordert wird, sollte auch ein fairer Umgang in die andere Richtung erwartet werden. Schließlich macht es den Handball auch so sympathisch, dass er zumeist ohne das in anderen Sportarten übliche Nachtreten auskommt.