Segeln Regatta für die Eisernen

222 Voranmeldungen gibt es bei der Eisernen, der Jahresabschlussregatta des DSMC Konstanz. Am Start vor Konstanz ist auch ein ultraschnelles Hightech-Schiff

Segeln: Zum 42. Mal starten am Samstag beim Deutsch-Schweizerischen Motorboot Club in Konstanz Segler unterschiedlichster Bootsklassen zu ihrer Jahresabschlussregatta. Bekannt unter dem Namen Eiserne, erfreut sich der Termin trotz der winterlichen Bedingungen großer Beliebtheit unter den Segelsportlern und hat sich im Laufe der Jahre zur zweitgrößten Regatta am See entwickelt.

Trotz der vorhergesagten Temperaturen um die Nullgradgrenze, bei denen mit eisigem Spritzwasser, steifem Leinenmaterial und überfrorenen Decks zu rechnen ist, haben sich bereits 222 Schiffsbesatzungen zum Event angemeldet. Das sind entsprechend der verschiedenen Bootsgrößen und Mannschaftsstärken über 800 Sportler, die an diesem Wochenende nach Konstanz kommen, wobei die meisten aus den Segelclubs der drei See-Anrainerstaaten stammen. Von der Wettfahrtleitung, deren Aufgaben sich dieses Jahr Matthias Hagner und Juan Gruber teilen, war zu erfahren, dass unter den Voranmeldungen ein Katamaran vom Typ ETF 26 mit der Yardstickzahl 45 ist. Der von drei Personen zu bedienende Kat ist entsprechend seiner Bauweise dafür gedacht, auf seinen Foils über das Wasser zu fliegen und wird bei passenden Bedingungen nicht nur der Hingucker für die Zuschauer, sondern wohl auch der Sieger seiner Strecke sein. Das schnellste Boot, das bislang bei der Eisernen gestartet ist, ist der unter dem Namen „St. Catherine“ gelistete acht Meter lange Kat auf jeden Fall.

Wie immer wird es viele verschiedene Bootsklassen zu sehen geben, die an diesem Tag in der Konstanzer Bucht um die Wette segeln. Unter den Jollen sind allein 13 Laser, und mit 19 Anmeldungen gibt es dieses Jahr auch eine große Zahl Mehrrumpfboote. Fünf Auslegerboote und sechs J70- Segler, die Klasse, die in der deutschen Segelbundesliga benutzt wird, gehören neben vielen verschieden großen Kielyachten zum Starterfeld. Segelanweisungen gibt es wie immer am Samstag ab 9 Uhr zur Eröffnung im Konzil. Entsprechend der Einteilung wird ein langes und ein kurzes Bahndreieck ausgelegt und in zwei Schüben gestartet.

Matthias Hagner und dem gesamten Organisationsteam ist wichtig, dass alle Segler im Rahmen einer fairen Regatta vor der Winterpause noch einmal ihren Spaß haben und sicher ins Ziel kommen. Von einem Gremium des DSMC wurde das Sicherheitskonzept weiter verbessert. So werden die Feuerwehr und die DLRG mit drei Booten die Strecke absichern und zum schnellen Eingreifen an den Eckpunkten des Kurses einsatzbereit zur Verfügung stehen, außerdem können clubeigene Motorboote via Funk zu Notfällen dirigiert werden.

Zum Rahmenprogramm des DSMC gehört auch wieder die traditionelle Warm-up-Party, die am Freitag um 20 Uhr im „Steg 4“ beginnt. Am Samstag gegen 11.30 Uhr fährt eine Fähre vom Hafen aus zum Regattafeld hinaus, um Zuschauern kostenlos die Gelegenheit zu geben, die Aktion zu verfolgen, ohne selbst nass zu werden. Da bei den vielen Teilnehmern und unterschiedlichen Bootsklassen die Auswertung der gestoppten Zeiten und die Yardstickverrechnung meist bis in die späten Abendstunden dauert, findet die Siegerehrung für alle 14 Wertungsgruppen am Sonntag bei einem Frühstückstreff von 10 bis 13 Uhr im Konzil statt.