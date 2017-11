Thaiboxen Ramon Kübler in China im Einsatz

Am Sonntag ist der nächste Kämpfer des Muay Thai Gym Mendez im Ring. Dieses Mal bestreitet Ramon Kübler im chinesischen Sanya im dortigen Mangrove Tree International Conference Center seinen Kampf auf der Gala „Kunlun Fight 67“

Thaiboxen: Es ist bereits Küblers zweites Gastspiel auf einer der größten Kampfserie Asiens. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit dem Chinesen Bo Fufan, gegen den Ramon Kübler bereits im Sommer gekämpft hat. Damals siegte der Überlinger nach einem beeindruckenden K.o. in der dritten Runde.

„Nach seiner spektakulären Premiere in Asien ist Ramon zum zweiten Mal dort im Einsatz“, sagt sein Trainer Sebastian Harms-Mendez. „Die Chinesen wollten nach der K.o.-Niederlage diesen Rückkampf gegen Bo Fufan, der dort einen Star-Status hat.“ Ramon Kübler sei aber perfekt eingestellt und wisse ganz genau, was er tun muss, sagt sein Trainer. „Vor allem nach den beiden letzten knappen Niederlagen möchte Ramon zeigen, dass er auch als Sieger den Ring verlassen kann“, so Trainer Sebastian Harms-Mendez.

„Ich freue mich außerordentlich darauf, mich in China zu zeigen“, freut sich Ramon Kübler auf den Kampf am Sonntag. „Ich war noch nie auf einer so gut besetzten Gala im Einsatz.“ Der 32-Jährige glaubt, dass ihm sein Gegner liegt und erwartet einen Sieg von sich. „Ich möchte den Kampf dominieren und zeigen, wie stark ich bin“, so der Überlinger. Mit diesem Kampf hat er eine Riesenchance, sich im asiatischen Raum einen exzellenten Namen zu verschaffen. Bei einem weiteren Sieg winken dem 32-Jährigen weitere Einsätze in Asien. (mag)