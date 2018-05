Hegau Radprofi Tim Böhme aus Singen nimmt uns mit auf sein letztes Heimrennen beim Hegau Bike Marathon

Der Hegau Bike Marathon 2018 ist das letzte Heimrennen für den Singener Tim Böhme als Profi. Der Wettkampf in der alten Heimat ist für den Wahl-Frankfurter seit Jahren einer der großen Saisonhöhepunkte. Wir begleiten den Fahrer des Bulls-Teams bei seiner Abschiedsvorstellung und zeigen, wie ein Mountainbike-Marathon aus der Sicht eines Profis abläuft.

Samstag

Die unmittelbare Vorbereitung beginnt schon am Tag vor dem Rennen. Mechaniker Sebastian Zells stellt bei Serpentine Velosports in Hilzingen den perfekten Zustand des Rades sicher.

Bei seinem Freund und Bikepartner Wolfgang Ritter, dem das Radgeschäft gehört, legt der 35-Jährige immer einen Espresso-Stopp ein, wenn es zeitlich möglich ist.

Sonntag

7.30 Uhr: Die Nervosität steigt, je näher der Start rückt. Trotzdem ist es sehr wichtig, ausgeschlafen ins Rennen zu gehen. Mindestens genauso wichtig ist das Frühstück am Renntag. Tim Böhme stärkt sich nach dem Aufstehen mit einem reichhaltigen Müsli, das am Vorabend mit Beeren angemacht und über Nacht in Orangensaft eingeweicht wird. Am Morgen wird dann frisches Obst reingeschnitten und ein Joghurt untergemischt.

10.30 Uhr: Der Start. Als Profi und einer der Favoriten steht der Weltranglistensechste mit der Nummer 2001 bei seinem 14. Hegau Bike-Marathon natürlich in der ersten Reihe, wenn am Singener Rathaus der Startschuss fällt. Etwa 800 Teilnehmer sind in diesem Jahr dabei, darunter 100 Profis, 20 Frauen und 80 Männer.

Das Rennen dauert für den Singener etwas länger als dreieinhalb Stunden. 98 Kilometer und 2800 Höhenmeter gilt es für die Profis dabei zu absolvieren. Ohne die richtige Verpflegung ist eine solche „Tortour“ unmöglich. Tim Böhmes Proviant besteht aus sieben Gels, drei Litern Wasser mit einem Kohlehydratpulver gemischt sowie einem Koffeinshot.

11.30 Uhr: Gut gestärkt absolviert der Lokalmatador die ersten Kilometer. Nicht so lange wie erhofft ist er mit der Spitzengruppe unterwegs. Natürlich kennt Tim Böhme jeden Trail ganz genau, auch diesen hier unterhalb des Hegaukreuzes.

12.10 Uhr: Alleine ist Tim Böhme dabei selten, entweder er hat die Konkurrenz im Nacken oder die Fans an seiner Seite. Fast alle kennen den sympathischen Hegauer hier. Dementsprechend groß ist die Unterstützung von Freunden und Familie entlang der Strecke, wie am so genannten „Schweinebuckel“.

14.20 Uhr: Geschafft kommt Tim Böhme nach zwei langen Runden durch den Hegau wieder in Singen an. Siebenmal wurde er hier rund um die Vulkane Erster, einmal verpasste Böhme als Vierter nur knapp eine EM-Medaille. Sein letztes Profirennen auf heimischen Pfaden beendet der 35-Jährige etwas enttäuscht auf Rang 15.

14.30 Uhr: Das war’s. Tim Böhme hat es geschafft und ist geschafft. Jetzt will er nur noch die Füße hochlegen und bei einem kühlen Getränk mit seinen Liebsten in Erinnerungen schwelgen. Nach einer erfrischenden Dusche natürlich, für die er zu seinen Eltern nach Bohlingen fährt – natürlich auf dem Rad. Wahrscheinlich ist der Singener auch im kommenden Jahr wieder im Hegau am Start, dann aber nicht mehr als Profi, sondern als einer unter vielen Hobbyfahrern.

