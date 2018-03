Ringen Radolfzeller Nachwuchs dominiert Südbadische Ringermeisterschaft

VfK-Ringer ganz souverän bei Südbadischen im freien und im griechisch-römischen Stil. Das Plus bei den Teilnehmerzahlen in Waldkirch-Kollnau lässt die Funktionäre hoffen.

Ringen: Die RG Waldkirch-Kollnau war Ausrichter der Südbadischen Meisterschaften der C-Jugend im freien und der A- und B-Jugend im griechisch-römischen Stil. In der Summe aller drei Jugend-Altersklassen siegte der VfK Radolfzell mit 54 Punkten vor RG Lahr (51), ASV Vörstetten (47), ASV Urloffen (38) und KSV Tennenbronn (34). Die Radolfzeller gewannen außerdem die Vereinswertung der C-Jugend (27) vor Vörstetten (19), Lahr und Haslach (je 14). In der B-Jugend lag Lahr (22) vor Radolfzell (20) und Triberg (17). Die mit Abstand stärkste A-Jugend stellte der KSV Tennenbronn, der beim Sieg (31) einen deutlichen Vorsprung vor Lahr (15) und Vörstetten (14) hatte.

Daran ändert sich kaum etwas, wenn die Vereinsgesamtwertung getrennt nach Stilart berechnet wird. So kommt der ASV im griechisch-römischen Stil auf 49 Punkte, so viel wie Lahr und Radolfzell. Um hier einen Sieger zu ermitteln, müssen sogar die erzielten Medaillen berücksichtigt werden. Und da haben die Vörstetter mit viermal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze gegenüber Lahr (4-2-3) und Radolfzell (4-2-1) die Nase knapp vorn. Dies dürfte vor allem ASV-Jugendtrainer Frank Drescher freuen. Auf den weiteren Plätzen folgen ASV Urloffen (43), KSV Tennenbronn (35) und TSV Kandern (28).

In der Gesamtwertung im freien Stil war der VfK Radolfzell (54) nicht zu schlagen. Auf Rang zwei schob sich der ASV Urloffen (49) vor RG Lahr (41), KSV Tennenbronn (39), KSV Haslach (29) und ASV Vörstetten (27). Interessant ist auch ein Blick auf die Teilnehmerzahlen. Bei den Titelkämpfen in Haslach vor zwei Wochen nahmen insgesamt 226 Jugendringer teil, in Waldkirch 210. Getrennt nach Stilart wollten 216 Mattenfüchse im freien Stil Südbadischer Meister werden, im griechisch-römischen Stil 220. Gegenüber dem Vorjahr (199/196) bedeutet dies – trotz der derzeitigen Grippewelle – eine erfreuliche Steigerung und lässt hoffen, dass der stetige Rückgang in den vergangenen Jahren nicht nur gestoppt ist, sondern sich wieder in die andere Richtung entwickelt. 19 Jugendringer brachten das Kunststück fertig, in beiden Stilarten ganz oben zu stehen und das Double zu feiern. Vom Bezirk Schwarzwald-Bodensee schafften dies Leon Schetterer, Georgios Scarpello (KSV Tennenbronn), Dario Dittrich, Tom Stoll (KSV Gottmadingen), Jannis Rebholz (VfK Radolfzell), Max Öhler, Hadis Vehapi (KSV Furtwangen) und Justin Schlegel (KSV Wollmatingen). (lh)

Ergebnisse

A-Jugend

42 kg: 1. Luan Lauer (RSV Schuttertal); 45 kg: 1. Leon Schetterer (KSV Tennenbronn); 48 kg: 1. Dario Dittrich (KSV Gottmadingen), 5. Leon Brender (KSV Allensbach); 51 kg: 1. Justin Springer (TSV Kandern), 6. David Lein (VfK Radolfzell); 55 kg: 1. Georgios Scarpello (KSV Tennenbronn); 60 kg: 1. Jannis Hug (WKG Weitenau-Wieslet), 5. Filip Ilijev (VfK Radolfzell), 6. Johannes Maritz (KSV Gottmadingen); 65 kg: 1. Lukas Brenn (KSV Tennenbronn); 71 kg: 1. Steffen Krämer (KSV Taisersdorf), 3. Levin Özkaya (VfK Radolfzell); 80 kg: 1. Alexander Truschakov (ASV Vörstetten); 92 kg: 1. Alexander Remensperger (RKG Freiburg 2000); 110 kg: 1. Sascha Herbertshagen (RG Lahr).

B-Jugend

35 kg: 1. Jannis Rebholz (VfK Radolfzell); 38 kg: 1. Jonas Benzing (SV Triberg), 2. Luis Ilijev (VfK Radolfzell); 44 kg: 1. Luis Fening (RG Lahr), 3. Nokha Temarbulatov (StTV Singen); 48 kg: 1. Tom Stoll (KSV Gottmadingen); 52 kg: 1. Eugen Schell (RG Lahr); 57 kg: 1. Darius Kiefer (RG Hausen-Zell), 4. Daniel Wetzel (VfK Radolfzell); 62 kg: 1. Daniel Fischer (ASV Urloffen); 68 kg: 1. Nikita Ovsjanikov (ASV Vörstetten); 75 kg: 1. Max Öhler (SV Triberg).

C-Jugend

27 kg: 1. Jason Keil (RG Lahr), 3. Iannis Lupu, 4. Lara-Fabienne Rebholz (beide VfK Radolfzell); 29 kg: 1. Leon Scholl (VfK Radolfzell), 5. Robin Bader (VfK Radolfzell); 31 kg: 1. Julius Kummer (TuS Adelhausen), 3. Ernst Maritz (KSV Gottmadingen), 6. Maxim Schwab (VfK Radolfzell); 34 kg: 1. Luca Kappus (RSV Schuttertal), 3. Manuel Loeper (KSV Gottmadingen), 5. Oskar Lehmann (KSV Taisersdorf), 6. Justin Wagner (VfK Radolfzell); 38 kg: 1. Andreas Truschakov (ASV Vörstetten), 5. David Weber (VfK Radolfzell); 42 kg: 1. Konstantin Polewoi (ASV Vörstetten); 46 kg: 1. Zander Hromovskik (VfK Radolfzell), 3. Sebastian Schechter (KSV Taisersdorf); 50 kg: 1. Hadis Vehapi (KSK Furtwangen), 2. Alice Graf (KSV Taisersdorf); 54 kg: 1. Seyfullah Kaya (RKG Freiburg 2000); 63 kg: 1. Justin Schlegel (KSV Wollmatingen).