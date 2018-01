Kunstradsport RMSV Aach nutzt Heimvorteil

Beim Auftakt zum Bezirks-Pokal in der Schulsporthalle zeigen die Kunstradsportler einen breiten Querschnitt durch verschiedene Disziplinen.

Kunstradsport: In der Schulsporthalle von Aach trug der Radsportbezirk Hegau-Bodensee den ersten von vier Durchgängen der Bezirks-Pokal-Serie 2018 aus. Zeitgleich fuhren die Junioren um die Bezirkstitel sowie um die Fahrkarten zur Baden-Württembergischen Juniorenmeisterschaft in Ravensburg. Nach knapp sechs Stunden hatten die 84 Starter aus Aach, Klengen, Nenzingen, Orsingen, und Volkertshausen ihre jeweilige Kür absolviert. Von den 16 Startern in der Juniorenklasse konnten sich vier Aacher Mannschaften sowie der 4er Einrad des RV Klengen für die Baden-Württembergischen Meisterschaften am 25. Februar in Ravensburg qualifizieren. Im 1er Kunstrad der Juniorinnen hat sowohl Tina Menzer (Orsingen) als auch Leona Bernhard (Nenzingen) die Norm geschafft.

Von Anfängern bis zu Deutschen Meistern gab es in Aach einen breiten Querschnitt durch die verschiedenen Disziplinen im Kunst- und Einradsport zu sehen. Im 1er Kunstrad übernahmen bei den Jungs die Etablierten gleich die Führung. Yannick Gaißer (Aach) führt die U13-Jungs an, während Florian Käfer (Klengen) in der Klasse U15 die Spitze übernommen hat. Bei den Mädchen ist Pokalverteidigerin Sara Knobelspieß (Volkertshausen) die erste Spitzenreiterin in der U11. Rosalie Stemmer (Orsingen) und ihre Vereinskollegin Ina Harnest (Orsingen) haben bereits einen Rückstand von mehr als zehn Punkten. Hart umkämpft ist die Klasse U13. Wohl nur drei Mädchen werden hier um den Pokalsieg fahren. Eva Streit (Orsingen) übernahm mit 75,7 Punkten die Führung vor ihrer Schwester Lena, die sich um 0,26 Punkte geschlagen geben musste. Dahinter folgt Mia-Marie Muffler (Nenzingen/68,65) mit einem kleinen Rückstand. Lucia Temme (Orsingen) fuhr in der Klasse U15 zwar noch nicht ganz perfekt, erreichte aber mit 87,8 Punkten die höchste Punktzahl. Viviana Kiesel (Nenzingen/63,28) konnte die Schwierigkeit nicht ganz umsetzen und folgt auf Rang zwei vor Leonie Szymiczek (Volkertshausen).

In der Eliteklasse waren die Leistungen der Sportler durchwachsen. Abonnementsieger Dennis Auer (Nenzingen) fuhr 113,62 Punkte heraus, während die Konkurrenz unter ihren Möglichkeiten blieb. Saskia Haack (Klengen) erreichte 75,85 Punkte, Verena Müller (Nenzingen) kam auf 71,98. Knapp an der 100er Marke vorbei geschrammt sind Dennis Auer/Verena Müller (Nenzingen) im 2er. Mit tollen 99,88 Punkten machte sich Verena Müller an ihrem Geburtstag wohl selbst das schönste Geschenk.

Im Bezirks-Pokal fahren bei den Mannschaften die Jungs und Mädchen im Kunstrad in einer Disziplin. In allen Kunst- und Einraddisziplinen liegen Mannschaften aus Aach in Front. 20 Teams hatten die Gastgeber gemeldet, die teilweise beachtliche Punktzahlen herausfuhren. Herausragend der 6er Kunstrad Schüler, der mit 119,69 die höchste Punktzahl bei den Schülern einfuhr, während im Einrad der 4er Schülerinnen mit 126,09 Punkten glänzte. In einigen Einraddisziplinen liegen die führenden Mannschaften nur wenige Punkte auseinander. Aufstrebende Form zeigten auch die Einrad-Schülerteams des RV Klengen.

Während die Schüler den ersten Durchgang in der Bezirks-Pokal-Serie absolvierten, kämpften die Junioren gleichzeitig um die Bezirksmeistertitel. In der Juniorenklasse sicherte sich Leona Bernhard (Nenzingen) ihren ersten Juniorentitel. Mit 110,76 Punkten verwies sie Titelverteidigerin Tina Menzer (Orsingen/104,50) auf Platz zwei. Nach dreimonatiger Verletzungspause sicherte sich Anna Straßer (Nenzingen) Bronze. Das Ergebnis reichte jedoch nicht zur Teilnahme an der Baden-Württembergischen. Im 2er holten sich Alica Nübling/Patricia Schiele (Volkertshausen) mit über zehn Punkten Vorsprung den Titel vor ihren Vereinskolleginnen Reichenbach/Szymiczek.

In den Mannschaftsdisziplinen gewann der RMSV Aach alle vier Junioren-Bezirksmeistertitel (4er Kunstrad Juniorinnen und 4er Einrad Juniorinnen sowie im 6er und 6er Einrad). Während im Einrad es schon fast perfekt lief, ließen die Hegauer im Kunstrad einige Punkte liegen. 163,11 im 6er Kunstrad und 183,75 im 4er Kunstrad können sich aber sehen lassen. „Wir waren mit den Leistungen unserer Sportler sehr zufrieden. Zu Beginn der Saison darf auch noch was schiefgehen“, so das Fazit von Aachs Chef-Trainerin Katja Gaißer. (ws)

Junioren-Bezirksmeister

4er Einrad Juniorinnen: Magdalena Jurisch, Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer (RMSV Aach)

6er Einrad: Magdalena Jurisch, Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Stefanie Müller, Lea Münzer (RMSV Aach)

4er Kunstrad Juniorinnen: Stefanie Müller, Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer (RMSV Aach)

6er Kunstrad: Magdalena Jurisch, Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Stefanie Müller, Lea Münzer (RMSV Aach)

1er Kunstrad Juniorinnen: Leona Bernhard (RMSV Nenzingen)

2er Kunstrad Juniorinnen: Alica Nübling/Patricia Schiele (RSV Volkertshausen)