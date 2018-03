Hallenradsport RMSV Aach holt zwei Titel

Hallenradsportler zeigen gute Leistungen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren in Ravensburg. Alle Teams des RMSV Aach haben sich für das DM-Halbfinale qualifiziert

Hallenradsport: Sehr gute Leistungen bekamen die Zuschauer bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren in Ravensburg geboten. Für beste Verhältnisse hatte der RV Ravensburg um Franz Ruderer gesorgt. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit, kein Verein hatte sich ursprünglich als Ausrichter zur Verfügung gestellt, sprang Ravensburg kurzfristig ein und Ruderer führte souverän diese Landesmeisterschaft mit seinem kleinen Team durch. „Ich denke, wir haben es gut gemacht und alle haben sich in Ravensburg wohlgefühlt“, fasst Ruderer zusammen. 60 Starter hatten sich qualifiziert, drei mussten krank absagen. Von den neun Landestitel holten der RMSV Aach und der KRS Varnhalt jeweils zwei, der Rest ging an Ebnat, Öschelbronn, Denkendorf, Köngen und Kieselbronn. Außerdem holte Aach noch zwei Vizemeisterschaften.Im 1er der Juniorinnen verpasste Tina Menzer (Orsingen) mit Platz 19 das DM-Halbfinale, während Leona Bernhard (Nenzingen) krank nicht startete. Mit Rang fünf im 4er Einrad der Juniorinnen qualifizierte sich das Quartett des RV Klengen ebenso wie die vier Aacher Mannschaften fürs DM-Halbfinale, dem Junior-Mannschafts-Cup am 18. März in Lengerich (Westfalen.)Mit 22 Teilnehmerinnen war das 1er Kunstrad der Juniorinnen am Stärksten besetzt. Tina Menzer (Orsingen) startete im ersten 11er-Block. Der Beginn passte. Beim Sattellenkerstand rückwärts musste sie jedoch vom Rad. Ebenso beim Kehrreitsitzsteiger, als sie von vorwärts die Fahrtrichtung auf rückwärts änderte. Sie schien den Faden etwas verloren zu haben, weitere Fehler kamen dazu. Am Ende fehlte die Zeit für alle Übungen: 85,45 Punkte, damit die Quali von 95 deutlich verfehlt. Theresa Klopfer (Ebnat) fuhr eine starke Kür und bekam 153,03 Punkte und gewann. In der ersten Mannschaftsdisziplin, dem 6er Einrad kam es zum Duell Aach gegen Varnhalt. Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Stefanie Müller, Magdalena Jurisch und Lea Münzer begannen sehr gut. In der Mitte dann ein unnötiger Absteiger und so blieben 137,97 Punkte übrig. Varnhalt überbot (141,90) diese Punktzahl, sodass Silber übrig blieb. Im 4er Kunstrad der Juniorinnen waren vier Teams am Start. Keines kam ohne Absteiger durch. Den Titel holten Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer und Stefanie Müller vom RMSV Aach. Den nächsten Titel heimsten Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Stefanie Müller, Lea Münzer und Magdalena Jurisch im 6er Kunstrad ein. Auch hier lief es bis kurz vor dem Ende rund. Bei der letzten Übung brachten sie sich selbst um den Lohn, denn mehr als zehn Punkte setzten sie in den Sand bzw. aufs Parkett. So mussten sie mit 148,96 Punkten zufrieden sein. Ebnat folgte mit riesigem Rückstand auf Platz zwei. Dann die größte Disziplin, bei der sieben von neun Mannschaften angetreten waren. Oberesslingen hatte (123,36) die höchste Punktzahl, bevor es zum erwarteten Duell zwischen Aach und Varnhalt kam. Das Aacher Quartett fuhr eine blitzsaubere Kür, bis sie kurz vor Schluss sich selbst um den Sieg brachten und die Punkte auf 135,23 schwanden. Varnhalt hatte mehr als sechs Punkte mehr an Schwierigkeit eingereicht und (139,26) holte den Titel.„Das Ziel, alle Mannschafen ins DM-Halbfinale, ist erreicht“, fasst Cheftrainerin Katja Gaißer zusammen. „Alle sind teilweise sehr schön gefahren, jede aber patzte. Daran müssen wir arbeiten, wenn wir beim Junior-Mannschafts-Cup vorn mitfahren wollen.“