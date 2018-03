Fußball Punkteteilung beim 1. FC Rielasingen-Arlen

In der Fußball-Verbandsliga trennen sich der 1.FC Rielasingen-Arlen und der 1. SV Mörsch mit einem 3:3. Der FC Singen 04 unterliegt dem Spitzenreiter Linx nur knapp und der FC 03 Radolfzell schlägt den SC Lahr auswärts mit 2:1.

Fußball, Verbandsliga

1.FC Rielasingen-Arlen

1.SV Mörsch

3:3 (1:2)

Die Platzherren starteten gut in das Spiel gegen den abstiegsgefährdeten 1.SV Mörsch. In der vierten Minute gab es erstmals Alarm vor dem Gästetor. Nach einer Hereingabe von Sebastian Stark wurde der einschussbereite Alen Lekavski gerade noch entscheidend gestört. Nach der anschließenden Ecke kam wieder Lekavski zum Abschluss, doch sein Schuss aus zwölf Metern aufs kurze Eck wurde von Torhüter Dominik Maier glänzend pariert. Die Gastgeber blieben dominant, und nach einem Chipball von Tobias Bertsch in den Strafraum vollendete Rene Greuter nach technisch feiner Ballannahme zur Führung (16.). Doch damit war die gute Phase der Gastgeber erstmal beendet. Im Spielaufbau wurde fahrig und unkonzentriert agiert.

Die Gäste nahmen die Einladung dann binnen weniger Minuten an. Nach 28 Minuten traf Hans Kyei zum Ausgleich. Die Gastgeber hatten sich vom Gegentreffer noch kaum erholt, da brachte der nächste schwache Spielaufbau eine Konterchance für Mörsch, die Steven Herbote eiskalt zur Gästeführung abschloss (30.). Die Gastgeber fanden nicht mehr zu ihrem Spiel, einzig ein Kopfball von Alen Lekavski, der knapp am Tor vorbeiging, brachte noch Gefahr für das Gästetor (45.)

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber bemüht, das Spiel zu drehen. Nach 55 Minuten fiel der Ausgleich: Nach einer Ecke und Turbulenzen im Gästestrafraum brachte Alen Lekavski den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Die Gastgeber hatten nun wieder Oberwasser, waren aber in der Defensive alles andere als unverwundbar. In der 71. Minute drehten die Gastgeber das Spiel aber wieder zu ihren Gunsten, als Alen Lekavski zum 3:2 einschieben konnte. Doch Sicherheit in die Aktionen der Gastgeber brachte auch diese erneute Führung nicht. Der 1.FC Rielasingen-Arlen wankte und spielte die Kontergelegenheiten nicht aus. Hans Kyei setzte sich dann raffiniert durch und schlenzte den Ball trotz Bedrängnis aus zwölf Metern ins lange Eck. So kamen die Gastgeber nicht über ein Remis gegen die Gäste hinaus.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: "Es ist ärgerlich, dass wir das Spiel nach der Führung erneut aus der Hand gegeben hat. Ein Lob an die Gäste für die engagierte Spielweise."

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Dietrich (46. Matt), Greuter, Almeida, Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark, Lekavski, Berger (80. F. Stark), Wellhäuser (46. Rasmus). – Tore: 1:0 (16.) Greuter, 1:1 (28.) Kyei, 1:2 (30.) Herbote, 2:2 (55.) Lekavski, 3:2 (71.) Lekavski, 3:3 (85.) Kyei. – SR: Fante (Neuenburg). – Z: 250.

FC Singen 04

SV Linx

1:2 (0:1)

Das Spiel gegen den Tabellenführer fand unter besonderen Vorzeichen statt. Nur eínen Tag zuvor hatte der FC Singen 04 die Zusammenarbeit mit Trainer Vice Barjasic für beendet erklärt. Interimstrainer Axel Storz hatte dementsprechend kaum Zeit, auf die Mannschaft einzuwirken und notwendige Gespräche zu führen. Zudem fiel Christian Jeske kurzfristig krankheitsbedingt aus. So hatten die Gäste wie erwartet von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz als die Hausherren. Die Singener Mannschaft stand jedoch kompakt und ließ keine großen Möglichkeiten zu. In der 20. Minute fiel dann aber doch die Gästeführung durch Adrian Vollmer. Kurz darauf verpasste Rubio eine Flanke von der rechten Seite um einen Schritt (29.), und die Direktabnahme von Klemm konnte von Singens Schlussmann Wind glänzend pariert werden (30.). Dann hatte nochmals Rubio eine gute Möglichkeit, er zielte aber über den Singener Kasten (34.). So ging der SV Linx mit einer verdienten Führung in die Pause, auch wenn den kämpferisch starken Hausherren ein Treffer von Keller wegen Abseits nicht anerkannt und eine Großchance von Körner wegen angeblichem Abseits abgepfiffen worden war.

Im zweiten Abschnitt gab es gleich zu Beginn eine Großchance für die Ortenauer, doch Spahija konnte den Ball auf der Linie klären (51.). Die Gäste versuchten nun verstärkt, aus der Distanz zum Erfolg zu kommen, doch Schlussmann Wind hielt seine Farben durch starke Paraden im Spiel. Die Gastgeber legten nun mehr und mehr den Respekt ab und kamen immer wieder zu guten Offensivaktionen. In der 69. Minute wurden diese Bemühungen belohnt – mit einem Traumtor: Karaki zimmerte den Ball volley zum 1:1 in die Maschen. Der Tabellenführer hatte in der Folge eine Möglichkeit durch Rubio, doch Torwart Wind war erneut mit einer starken Parade zur Stelle. In der 77. Minute fiel dann der Linxer Führungstreffer durch Adrian Vollmer, der aus stark abseitsverdächtiger Position den Ball am Torhüter vorbei spitzelte. Die lautstarken Proteste der Singener Spieler und Fans brachten nichts ein, der Treffer zählte. Die Hegauer versuchten noch einmal alles, wurden aber nicht mehr belohnt. Unter dem Strich stand eine knappe Niederlage, die aber mit einer deutlichen Steigerung zu den Vorwochen Zuversicht für die kommenden Aufgaben bringt. (mab)

FC Singen 04: Wind (Tor); Lang, Spahija J. (89. Alataki), Körner, Kohli, Keller (65. Pierro), Terzic (76. Notarpietro), L. Shaija, Xani, Karaki, Gass (85. Barisic). – SV Linx: Mury (Tor); Feist, Kopf, Rubio, A. Vollmer, Henkel (70. Recht), Dussot (61. M. Vollmer), Schmider (67. Merkel), Kopf, Klemm, Venturini (83. Göser). – Tore: 0:1 (20.) A. Vollmer, 1:1 (69.) Karaki, 1:2 (77.) A. Vollmer. – SR: Schlegel (Unterstadion). – Z: 200.

SC Lahr

FC Radolfzell

1:2 (0:1)

Die Lahrer spielten weit unter ihren Möglichkeiten und wirkten von Anfang an verunsichert. Der FC Radolfzell ließ mit zwei engen Viererketten spielen und verlagerte sein Spiel auf Konter. Die Entstehung des schnellen 0:1 in der 8. Minute durch Aichem war symptomatisch für die Unaufmerksamkeit in der gesamten Lahrer Mannschaft. Die wenigen Chancen, die sich dem Sportclub aus Lahr boten, wurden durch den gut aufgelegten Radolfzeller Torwart zunichte gemacht. Dem Lahrer Trainer Oliver Dewes konnte man die Unzufriedenheit zur Pause sichtlich ansehen.

Wer von den Lahrer Fans auf Besserung gehofft hatte, wurde eines Besseren belehrt. Die Radolfzeller kontrollierten in weiten Teilen das Geschehen und legten das 0:2 durch Niedhardt in der 60. Minute nach. Der Anschlusstreffer zum 1:2 (80.) durch den eingewechselten Ümit Sen war nur noch Ergebniskosmetik, es war letztendlich ein verdienter Sieg für den FC Radolfzell.

Wolfgang Stopa, Trainer des FC 03 Radolfzell, war zumindest mit dem Ergebnis vollauf zufrieden: "Wir haben das gespielt, was unsere Möglichkeiten hergeben. Ob unser Fußball immer schön anzusehen ist, steht auf einem anderen Blatt.

Tore: 0:1 (8.) Aichem, 0:2 (60.) Niedhardt, 1:2 (80.) Sen. – SR: Leisinger (Kandern). – Z: 176.