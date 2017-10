Fußball Pokal-Aus für den Hegauer FV trotz großem Kampf

Die Fußballerinnen des Hegauer FV verlieren das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten VfL Sindelfingen Ladies mit 0:2.

Frauenfußball, DFB-Pokal, 2. Runde

Hegauer FV

VfL Sindelfingen

2:0 (0:0)

Der Außenseiter aus dem Hegau, zwei Spielklassen unter den Sindelfinger Gästen angesiedelt, begann stark und hatte durch Carmen Hirt (6.) und Nadine Grützmacher (9.) Chancen, in Führung zu gehen. In der 12. Minute tauchte Sindelfingen zum ersten Mal gefährlich vor dem HFV-Tor auf, Torfrau Selina Szell konnte den Schuss von Lea Egner aber zur Ecke klären. Nachdem die Hegauerinnen in der ersten Viertelstunde mehr vom Spiel hatten, kam der VfL nun besser ins Spiel und erarbeitete sich ein Übergewicht im Mittelfeld. Hochkarätige Torchancen waren aber auf beiden Seiten Mangelware. Sindelfingen versuchte immer wieder, über die linke Außenbahn den Abwehrverbund der Heimelf zu knacken, was aber ohne Ertrag blieb. Ebenso wie die Offensivbemühungen der Gastgeberinnen, die durch Luisa Radice noch eine Möglichkeit hatten. Die HFV-Torjägerin wurde im Strafraum von Anna-Sophie Fliege aber grenzwertig gestoppt. Glück hatte der HFV, als ein Distanzschuss von Meryem Cennet Cal kurz vor der Halbzeit an der Querlatte landete (44.).

Nach der ersten Hälfte, in der von einem Klassenunterschied nichts zu sehen war, überschlugen sich die Ereignisse. Erst vergab Tabea Griß die Riesenchance, den Außenseiter in Führung zu bringen (47.), dann landete der Ball doch noch im Tor – auf der anderen Seite. Die gerade erst eingewechselte Gina Rilling setzte den Ball nach einem zu kurz abgewehrten Eckball aus 18 Metern mit einem satten Schuss in die Maschen. Der Hegauer FV berappelte sich aber schnell wieder und war dem Ausgleich nahe, als ein Schuss von Carmen Hirt aus halblinker Position am Lattenkreuz landete und Berenice Becker den Abpraller knapp neben das leere Tor setzte. Eine Schwächephase der Hegauerinnen bleib zunächst unbestraft – bis Nadine Rolser aus 18 Metern in den rechten Winkel zum 2:0 für Sindelfingen traf. Die Vorentscheidung in diesem Spiel, da dem HFV nun die Zeit davonlief. Drei Minuten vor Schluss hatte Luisa Radice zwar noch die Chance zum Anschlusstreffer, VfL-Torhüterin Pfender klärte den Schuss aber mit einem tollen Reflex. So blieb es beim verdienten Sieg des VfL Sindelfingen gegen den Hegauer FV, der wieder einmal aufgrund mangelnder Chancenverwertung scheiterte.

"Unterm Strich hat die bessere Mannschaft gewonnen. Der VfL Sindelfingen war einen Tick reifer in der Spielanlage als wir und hat im Gegensatz zu uns seine Chancen genutzt", zog Michael Rösch, Sportlicher Leiter des Hegauer FV, Bilanz.

Hegauer FV: Szell (Tor); Ronecker, Hirt (75. Reichert), Grützmacher, Fleig (46. Becker), Radice, Kaiser, Walde (60. Sauter), Griß, Knisel, Hahn. – Tore: 0:1 (48.) Rilling, 0:2 (79.) Rolser. – SR: Schleicher (Worms). – Z: 100.