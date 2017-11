Fußball Pokal-Aus für SC Pfullendorf

Der Landesligist verliert im Viertelfinale beim Verbandsligateam des FC Denzlingen mit 0:5. Damit sind alle Bodensee-Teams aus dem SBFV-Pokal ausgeschieden.

Fußball, SBFV-Pokal-Viertelfinale

FC Denzlingen

SC Pfullendorf

5:0 (2:0)

Der SC Pfullendorf, die letzte im SBFV-Pokal verbliebene Mannschaft aus dem Bezirk Bodensee, tat sich im Viertelfinale gegen den klassenhöheren Verbandsligisten FC Denzlingen schwer. Gleich bei der ersten Denzlinger Chance wurden die Linzgauer bestraft, als auf der rechten Abwehrseite die Gastgeber durchmarschierten. Im Zentrum stand dann Rino Saggiomo goldrichtig und traf in der 8. Minute zum frühen 1:0. Glück hatten die Gäste nach 17 Minuten, als Denzlingen dieses Mal über links kam, Frank Lengner im Zentrum jedoch verzog. Nicht zufrieden mit dem Spiel, rief der Pfullendorfer Trainer Marco Konrad nach 20 Minuten seinen Spielern zu: „Aufwachen, ins Spiel kommen!“

Nur eine Minute später dann ein böses Erwachen, als der FC Denzlingen das 2:0 erzielte. SCP-Keeper Sebastian Willibald stürzte nach einem steilen Ball von Christian Dichtel aus dem Tor, Johannes Find legte den Ball am Pfullendorfer Schlussmann vorbei und musste nur noch ins leere Tor einschieben. Daraufhin reagierten die Pfullendorfer mit einem Doppelwechsel nach 31 Minuten, fanden aber dennoch nicht in die Partie. Den Ansatz einer Torchance hatte der SCP zehn Minuten vor dem Pausenpfiff, doch Luca Gruler verstolperte 13 Meter vor dem Tor den Ball.

Auch im zweiten Spielabschnitt hatten die Linzgauer dem Verbandsligisten aus Denzlingen nichts entgegenzusetzen. Erdogan Aldemir setzte nur vier Minuten nach Wiederanpfiff den Ball am SCP-Keeper Sebastian Willibald vorbei ins Tor zum 3:0. Die Gäste hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon ihrem Schicksal ergeben, und nur drei Minuten später konnte Frank Lengner mit einer Direktabnahme nach einer Flanke von Johannes Fiand das 4:0 und somit die endgültige Entscheidung in dieser Partie erzielen.

Der Landesligist aus Pfullendorf bemühte sich in der Folge nur noch um Schadensbegrenzung und agierte halbherzig und ideenlos. Dementsprechend setzten die Denzlinger den Schlusspunkt in dem einseitigen Pokal-Viertelfinale, als Erdem Bayran in der 71. Minute nach einem Pfostenschuss nur noch den Fuß zum 5:0 hinhalten musste. Der FC Denzlingen zog nach diesem deutlichen Sieg in das SBFV-Pokal-Halbfinale ein, während der SC Pfullendorf, der zuvor zwei höherklassige Vereine hatte besiegen können, dieses Mal den Kürzeren zog. (stl/hal)

Tore: 1:0 (8.) Saggiomo, 2. (21.) Fiand, 3:0 (49) Aldemir, 4:0 (53.) Lengner, 5:0 (71.) Bayram. – SR: J. Schätzle (Schönwald). – Z: 150.