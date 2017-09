Frauenhandball Pflichtaufgabe für SV Allensbach

Mit einer konzentrierten Leistung sollen die Drittliga-Handballerinnen bei der SG BBM Bietigheim II den ersten Sieg holen

Frauenhandball, 3. Liga: SG BBM Bietigheim II – SV Allensbach (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle am Viadukt). – Nach der 22:29-Niederlage des SV Allensbach gegen den TSV Haunstetten im ersten Spiel trifft die Mannschaft von Oliver Lebherz und Sandra Reichmann nun im ersten Auswärtsspiel auf die Bundesligareserve aus Bietigheim. Der Sieg in dieser Partie ist eine Pflichtaufgabe für die Allensbacherinnen, wie Torwarttrainer und Sportvorstand Peter Liebl klarstellt. „Wir fahren nach Bietigheim, um einen klaren Erfolg zu holen. Daran gibt es nichts zu rütteln“, gibt Liebl die Marschroute vor.

Um sich im weiteren Verlauf der Saison im oberen Tabellenfeld etablieren zu können, steht bei dem Handballerinnen vom Bodensee allerdings noch etwas Arbeit an. Bei der Pleite zum Saisonauftakt gegen Haunstetten hatte sich bei den Allensbacherinnen schließlich noch die eine oder andere Baustelle offenbart, die es nun zu beackern gilt. „Wir müssen dringend im Bereich der Athletik und der Kraft arbeiten“, zieht Liebl ein Fazit aus der ersten Partie. „Unser Zweikampf-Verhalten war einer der Hauptgründe für unsere Niederlage gegen Haunstetten, in dem Bereich herrscht Nachholbedarf.“

Zwar konnte die Allensbacher Truppe anfangs gegen den Zweitligaabsteiger gut mithalten, verlor dann aber aufgrund von vielen Fehlern und zu wenig Biss im Zweikampf den Anschluss und am Ende auch die Partie. Weiterhin müssen laut Liebl das Spiel in der Abwehr und die Leistungen der Torhüterinnen besser werden, um wieder an die Erfolge der vorherigen Saison anknüpfen zu können.

Mit dem kommenden Gegner SG BBM Bietigheim II erwartet Allensbach nun eine auf dem Papier weniger schwierige Aufgabe als im ersten Spiel gegen Haunstetten. „Bietigheim ist gefährlich“, warnt Peter Liebl aber davor, den Gegner zu unterschätzen. Die Bundesligareserve musste sich im ersten Spiel wie Allensbach mit 22:29 gegen die HSG Freiburg geschlagen geben und wird ebenfalls hoch motiviert sein, das zweite Saisonspiel nicht zu verlieren. Der Kader Bietigheims glänzt vor allem durch junge Auswahlspielerinnen, welche „handballerisch hervorragend ausgebildet sind“, so Sportvorstand Peter Liebl. Auch ist es möglich, dass Spielerinnen aus der ersten Mannschaft den Bietigheimer Drittliga-Kader verstärken.

So ist davon auszugehen, dass es kein Spaziergang für den SV Allensbach werden wird, wobei die Handballerinnen vom Bodensee dennoch favorisiert in die Partie gehen. Erfreulich aus Allensbacher Sicht ist, dass alle Spielerinnen – abgesehen von der noch länger ausfallenden Anna Mayer – für die heutige Partie einsatzbereit sind, um die Pflichtaufgabe, zwei Punkte aus Bietigheim an den Bodensee mitzubringen, erfüllen zu können.