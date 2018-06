Radsport Peter Jörg dominiert Steherrennen in Singen

Überlegener Triumph durch tollen dritten Lauf. Ruepp und Wissert siegen im WD-Dittus Bahn-Cup.

Bahnradsport: Zuerst sah es für Peter Jörg (Schweiz) an der Rolle von Thomas Baur (Singen) gar nicht gut aus. Im ersten Lauf kam er über einen knapp gewonnenen dritten Platz hinter dem Tschechen Jacub Filip und dem Niederländer Kristian Kos nicht hinaus. Im zweiten Lauf verlor er im Finale zweimal den Kontakt zur Rolle. Doch der vielfache Medaillengewinner bei Europa- und Landesmeisterschaften kämpfte sich zurück und konnte den zweiten Lauf knapp vor Filip gewinnen.

Im dritten Lauf demonstrierte er seine herausragenden Steherqualitäten. 60 Runden vor Schluss griff er an und ließ alle anderen Fahrer mehrfach hinter sich. Keiner konnte ihm etwas entgegensetzen. Im WD-Dittus Bahn-Cup holte sich Vorjahressieger Martin Ruepp (RRC Diessenhofen) wieder das Leadertrikot in der Eliteklasse. Paul Wissert (VC Singen) siegte bei den Nachwuchsfahrern.

Im ersten Lauf präsentierte sich der erst 20-jährige Alexander Riedel (Team Isaac Torgau) lange an der Spitze. Zur Rennhälfte kamen die Favoriten um Jörg, Kos und Filip nach vorn, die Führung war ständig umkämpft. Zehn Runden vor Schluss konnte sich Filip einen kleinen Vorsprung herausfahren. Nur Kos schaffte den Anschluss, doch Filip wehrte auch diesen letzten Angriff erfolgreich ab und siegte knapp vor Kos. Mit einigem Rückstand holte sich Jörg den dritten Rang sehr knapp vor Christian Passenheim (RV Barmen).

Im zweiten Lauf wollte Filip das Gesamtergebnis klar machen. Zur Rennhälfte setzte er sich an die Spitze und konnte eine halbe Runde Vorsprung herausfahren. Riedel und Thorsten Schönberger (Chemnitz) fielen unter diesem Tempodiktat als Erste zurück. Doch dann holte sich Passenheim die Führung. Elf Runden vor Schluss begannen die Probleme bei Jörg. Zweimal hintereinander verlor er die Rolle von Thomas Baur. Doch mit seiner langjährigen Erfahrung bewahrte er die Ruhe, gewann wieder seinen Rhythmus und holte sich den Sieg vor Filip, Passenheim und Kos.

Im dritten Lauf wiegte Jörg zuerst alle in Sicherheit und hatte eine halbe Runde Rückstand. Zur Rennhälfte griff er von hinten an. Auf Höhe des Führenden Filip kam dieser von der Rolle, was Jörg eiskalt nutzte. Er ließ Baur den Gashebel bis zum Ende stehen lassen. Während Kos und Passenheim mit nur einer Runde Rückstand den Schaden begrenzen konnten, fand der 23-jährige Filip keinen Rhythmus mehr und musste fünf Verlustrunden hinnehmen. Schönberger kam bei seiner Abschlusstournee mit sieben Runden, Riedel mit acht Runden unter die Räder. In der Endabrechnung konnte Filip seinen zweiten Platz hinter Jörg mit einem Punkt Vorsprung vor Kos retten. Es folgten Passenheim, Schönberger und Riedel.

Im WD-Dittus Bahn-Cup machte Ruepp seine Ambitionen auf den dritten Gesamtsieg in der Eliteklasse deutlich. Er siegte im Ausscheidungsfahren vor Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) und Jan Münzer (VC Singen). Auch das Punktefahren ging an Ruepp vor Rettig und Niklas Stelling (VC Singen), dessen Ausreißversuch Ruepp egalisierte. Im Temporennen griff zuerst Rettig an. Dann ergriff Ruepp die Initiative und holte sich einen Rundengewinn. In den Schlussrunden konnte sich Stelling absetzen, Ruepp zog nach, doch für einen zweiten Rundengewinn war es zu spät. Ruepp gewann die dritte Disziplin vor Rettig, der um einen Punkt Rang zwei vor Stelling holte. In der Tageswertung siegte Ruepp klar vor Rettig. Auf Rang drei kam Stelling vor dem punktgleichen Münzer. Ron Niestoj (VC Singen) folgte auf Platz fünf.

In den Nachwuchsklassen gab es sehr ausgeglichene Rennen. Im Ausscheidungsfahren siegte Cedric Abt (RC Pfullendorf) vor Wissert und Claudius Wetzel (VMC Konstanz). Im Punktefahren griff Wetzel nach der ersten Wertung an und holte sich mit einer halben Runde Vorsprung alle folgenden Wertungen und den Sieg vor Victoria Stelling (VC Singen) und Abt. Das Temporennen war auf allen Plätzen eng umkämpft. Schließlich siegte Wissert vor dem punktgleichen Hendrik Stelling (VC Singen). Victoria Stelling kam einen Punkt zurück auf Rang drei. Auch Wetzel sicherte sich erst im Zielsprint den vierten Platz vor dem punktgleichen Abt. In der Endabrechnung gewann Wissert vor Wetzel, Victoria Stelling und dem punktgleichen Abt. (hbr)