Handball Perspektivteam entthront Tabellenführer

HSG Konstanz II trumpft gegen den bisherigen Spitzenreiter auf: souveräner 25:20-Erfolg gegen BSV Sinzheim

Handball, Südbadenliga

HSG Konstanz II

BSV Sinzheim

25:20 (13:10)

Drittes Spiel, dritter Sieg, 6:0 Punkte, Tabellenplatz zwei: Der HSG Konstanz II gelang gegen den bisherigen Tabellenführer BSV Sinzheim ein souveräner 25:20 (13:10)-Erfolg dank einer erneut bärenstarken Abwehrarbeit und eines glänzend aufgelegten Torhüters Maximilian Wolf.

Wie schon in den ersten beiden Saisonspielen gab es in den ersten Spielminuten einige Fehler, bis sich die Gastgeber immer besser gefunden und ihren Abwehrriegel formiert hatten. Zu Beginn dominierten daher die Gäste das Geschehen und zogen auf 1:5 davon (8.). Geschickt verschleppten sie immer wieder das Tempo und nahmen erfolgreich die Geschwindigkeit aus dem Spiel. Als der insgesamt siebenmal erfolgreiche Jonas Löffler zum 5:5 ausglich, kam Konstanz ins Spiel und ging nach 25 Minuten mit den eigenen Stärken und dem eigenen Spielstil erstmals mit 10:9 in Front. Die letzten Minuten des ersten Durchgangs nutzten die HSG-Talente für einen weiteren Zwischenspurt zum 13:9, mit der Pausensirene verkürzte Sinzheim auf 13:10.

Direkt nach der Pause nahm die Konstanzer Perspektivmannschaft richtig Fahrt auf. Samuel Löffler traf zum 16:11 (34.) und Maximilian Wolf im HSG-Tor schien nun fast unbezwingbar. Noch einmal konnten die Gäste auf 16:13 verkürzen und kurzzeitig wirkte die HSG im Angriff etwas planlos, dank der aggressiven Deckung und Keeper Maximilian Wolf hatte dies jedoch keine weiteren Auswirkungen, und Jonas Löffler erzielte in der 52. Minute mit dem Treffer zum 23:16 die Vorentscheidung. „Max hat heute gehalten, wie ich mir das vorstelle. Das ist sein Niveau und das erwarte ich auch von ihm. Das war, genauso wie unsere Abwehrarbeit, beeindruckend“, bilanzierte HSG-Coach Matthias Stocker. Ein weiterer Schlüssel zum Sieg war die breite Bank des Perspektivteams, das ohne Leistungsabfall durchwechseln und das Tempo bis zum Ende hochhalten konnte.

HSG Konstanz: Wolf (Tor); Volz (1), Hadlich (1), Oßwald, Kunde (2/1), Gottesmann, Mack (4), S. Löffler (4), J. Löffler (7), Wangler (1), Both (2), Braun (2), Mauch (1), Wendel.