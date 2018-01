Frauenhandball Personalsorgen beim SV Allensbach

Die Turnierteilnahme in Eddersheim musste abgesagt werden. Grund: die lange Verletztenliste, die vor dem Rückrundenstart am Samstag gegen Haunstetten zu einem Problem werden könnte

Frauenhandball: Eigentlich wollten die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach am Samstag bei dem vom TSG Eddersheim ausgerichteten „Sport Göppert Cup“ teilnehmen und sich dort mit anderen Drittligisten messen, um so eine optimale Vorbereitung auf die schwere Rückrunde zu haben. Doch die Allensbacherinnen mussten die Reise nach Eddersheim absagen. Der Grund: Zu viele Spielerinnen konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten, der Kader wäre am Wochenende nicht groß genug gewesen, das Turnier für die verbleibenden Spielerinnen zu intensiv – gerade mit Blick auf den bevorstehenden Rückrundenstart mit Spielen gegen die Konkurrenz aus dem oberen Tabellenbereich.

Sorgenfalten bereitet den Allensbacher Verantwortlichen vor allem die Tatsache, dass der Einsatz der Langzeitverletzten Julia Willauer, Hannah Person und Justin Bickel, auf deren baldige Rückkehr man am Riesenberg gehofft hatte, für das Spiel gegen Haunstetten (Samstag, 18 Uhr) fraglich ist. Hinzu kommen mit Franziska Höppe, Stephanie Lukau und Julia von Kampen gleich drei an Grippe erkrankte Spielerinnen. Teamchef Oliver Lebherz hofft, dass nicht noch weitere Spielerinnen krank werden. Mit derzeit nur sieben einsatzfähigen Feldspielerinnen ist das Allensbacher Kontingent denkbar klein, weitere Ausfälle wären katastrophal. Für Lebherz jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Wir müssen das Beste daraus machen“, gibt sich Lebherz optimistisch. Von vornherein pessimistisch an das Spiel gegen Haunstetten heranzugehen, kommt für den Allensbacher Teamchef „nicht in Frage“.

Ein Grund zur Freude kann den Allensbacher Verantwortlichen wenigstens die zuletzt veröffentlichte Zuschauerstatistik bieten. Mit durchschnittlich 323 Zuschauern liegt der SV Allensbach in der 3. Liga Staffel Süd auf Platz eins, staffelübergreifend belegt der SVA Rang vier.