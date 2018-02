vor 7 Stunden Andreas Joas Handball Perfekte Ausbeute am Doppelspieltag: Bärenstarke HSG Konstanz gewinnt auch gegen Eisenach

Die Zweitliga-Handballer gewinnen nach dem 24:22-Heimsieg über Saarlouis am Freitag am Sonntag in Eisenach mit 30:20. Nach vier Punkten an diesem Wochenende klettert die HSG Konstanz auf Rang 17 der Tabelle.