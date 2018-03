Handball Paul Kaletsch bleibt in Konstanz

Top-Torjäger der HSG Konstanz hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Große Freude beim Handball-Zweitligisten am Bodensee.

Handball, 2. Bundesliga: Vor dem Bundesliga-Superball am Samstag hat Zweitligist HSG Konstanz eine ganz wichtige Personalie unter Dach und Fach gebracht und einen absoluten Leistungsträger an sich gebunden. Paul Kaletsch, mit 169 Treffern in 24 Partien Konstanzer Top-Torschütze, hat seinen Vertrag bei der HSG ligaunabhängig um zwei weitere Jahre bis 30. Juni 2020 verlängert. Andre Melchert als Sportlicher Leiter des Vereins ist froh über die weitere Zusammenarbeit mit dem Torjäger: „Paul ist für uns ein extrem wichtiger Spieler, der sich trotz guten Angeboten für uns entschieden hat. Er nimmt hier einen sehr wichtigen Part ein, wir sind glücklich, dass er bei uns bleibt.“

Sogar aus der ersten Liga flatterte dem 25-Jährigen die eine oder andere Anfrage ins Haus. „Es waren sportlich reizvolle Angebote da“, gesteht Kaletsch. „Aber ich habe hier Familie und viele Freunde, fühle mich im Umfeld und in der Mannschaft extrem wohl.“ Die Verlockungen waren groß, doch die Liebe zu seiner „Herzensangelegenheit“ HSG Konstanz größer, so Kaletsch. Im Sommer 2013 kam er vom TV Hüttenberg, wo er meist in der zweiten Mannschaft in der Landesliga eingesetzt wurde, an den Bodensee. In dieser Zeit hat er sich zum Zweitliga-Topspieler entwickelt und hatte dabei großen Anteil an der positiven Entwicklung der HSG in den vergangenen Jahren mit der Süddeutschen Meisterschaft und dem Zweitliga-Klassenerhalt 2017.

Sein Trainer Daniel Eblen sagt daher über seinen torgefährlichsten Spieler: „Ich freue mich sehr, dass er bleibt. Er hat die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren hautnah miterlebt und mitgeprägt. Es ist toll, dass ein Leistungsträger sich weiter für uns entscheidet.“ Neben seiner Torgefährlichkeit zeichnet sich Kaletsch durch seine große Variabilität aus, er ist sowohl im rechten Rückraum, auf Mitte, als auch Halblinks einsetzbar, wo er aktuell immer mehr zum Einsatz kommt.

Die Chancen auf den Klassenerhalt schätzt Paul Kaletsch gut ein, weil bei der HSG geduldig und ruhig gearbeitet werde. Ein Punkt, an dem er selbst noch arbeiten müsse. „Ja, manchmal muss ich noch kühleren Kopf bewahren, geduldiger sein und nicht zu viel auf einmal wollen“, gibt er zu. Dafür zählen Führungsqualitäten und dass er in schwierigen Situationen die Verantwortung übernimmt, zu seinen größten Stärken.