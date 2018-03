Handball Paul Kaletsch: "Wir freuen uns riesig"

Torjäger Paul Kaletsch (25) von der HSG Konstanz spricht im SÜDKURIER-Interview über die Vorfreude auf den Handball-Superball und das Spiel gegen Emsdetten am Samstag in der Schänzlehalle.

Herr Kaletsch, wie sehr ärgert Sie die Niederlage gegen Rimpar?

Das ärgert mich schon extrem. Ich denke, dass wir im Großen und Ganzen hinten nicht griffig und konsequent genug waren. In der Offensive haben wir eigentlich in der ersten und zweiten Hälfte vernünftige Angriffe gespielt. 15 und 17 Gegentore pro Halbzeit sind jedoch zu viel. Am Ende war es natürlich ein komplett verdienter Sieg für Rimpar.

War es am Ende die Cleverness, die Rimpar ausgezeichnet hat und die entscheidend war?

Ja, dazu kann diese Mannschaft in der Schlussphase noch Ex-Nationalspieler Benjamin Herth einwechseln, der dann noch ganz wichtige Aktionen hat. Wir müssen einfach noch länger dranbleiben und den Bock mal umstoßen. In Nordhorn war es ähnlich, da stand es unentschieden in der 45. Minute und wir schaffen es nicht, in Führung zu gehen. Vielleicht müssen wir in solchen Situationen cooler und cleverer sein, denn plötzlich war mit einem Drei-Tore-Rückstand kaum noch etwas möglich.

Wie groß ist die Vorfreude auf den Superball?

Riesig. Ich war beim ersten Superball dabei, jetzt erlebe ich das zum fünften Mal mit und habe noch nie beim Superball verloren. Das ist die Marschroute. Nach der Niederlage gegen Rimpar wollen wir unbedingt gegen Emsdetten gewinnen. So werden wir auch trainieren und auftreten.

Was bedeutet dieses Event für die Spieler?

In der 3. Liga war der Superball immer verbunden mit einer enormen Zuschauersteigerung, in der Rückrunde bin ich aber schon mega zufrieden mit jedem einzelnen Besuch bei unseren Heimspielen und zuletzt zweimal fast 1400 Fans. Nun wird die Steigerung sein, dass auch die Plätze hinter den Toren alle belegt sein werden. Das ist schon ein geiles Gefühl, wenn die Halle voll ist und es unfassbar laut wird. Vom Event bekommen wir als Spieler gar nicht so viel mit, da die Spielvorbereitung im Fokus steht. Trotzdem werde ich in das eine oder andere Spiel reinschauen und in die Atmosphäre reinschnuppern. Wir freuen uns einfach riesig darauf.

Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Bislang haben wir gegen Emsdetten nicht besonders gut ausgesehen. Die wollen wir nun unbedingt zum ersten Mal schlagen. Gegen Aue ist uns das kürzlich auch gelungen. Also warum nicht auch gegen Emsdetten. Klar ist das eine sehr unangenehme Mannschaft. Für mich gehören sie aufgrund ihres Kaders eigentlich auch unter die Top fünf. Mit Merten Krings verfügen sie über den meiner Meinung nach überragenden Mittelmann der Liga. Eine sehr variable Mannschaft mit einem guten Torhüter, da müssen wir sehen, was geht. Aber wie gesagt: Beim Superball haben wir noch nie verloren und diese Serie wollen wir ausbauen.

