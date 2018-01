Handball Packendes Duell ohne Gewinner zwischen der HSG Konstanz und den Junglöwen

Die HSG Konstanz und die Rhein-Neckar Löwen trennen sich nach einem hochklassigen Spiel in der A-Jugend-Bundesliga mit 28:28.

Handball, A-Jugend Bundesliga

HSG Konstanz

Rhein-Neckar Löwen

28:28 (12:11)

Bisher hatten die Löwen erst zweimal in dieser Saison nicht das Feld als Sieger verlassen. Und auch dieses Mal schien es wieder wie schon so oft zu laufen. Die HSG Konstanz hatte zwischenzeitlich mit einem furiosen Zwischenspurt bereits auf 19:14 (38.) vorgelegt, doch mit der ersten Führung in der zweiten Halbzeit überhaupt schien sich das Blatt erneut zugunsten der erfahrenen, gut ausgebildeten und individuell starken Rhein-Neckar Löwen zu wenden. Fast 59 Minuten lang war Konstanz vorne, doch als es darauf ankam, waren sie plötzlich wieder da, die unersättlichen Punktesammler aus Nordbaden. Joel Mauch konnte nervenstark per Siebenmeter zum 27:27 ausgleichen, doch 13 Sekunden vor Ultimo schockten die Talente des deutschen Männer-Meisters die Gastgeber erneut: 27:28. Das Konstanzer Trainergespann Christian Korb und Thomas Zilm zog sofort die letzte Auszeit. „Der letzte Pass war so zwar nicht besprochen, aber es wurde eine Möglichkeit angesagt, aus der dies resultieren kann“, schmunzelte Zilm wenige Minuten später.

Joel Mauch suchte, nach einigen Pässen freigespielt, den direkten, langen Pass auf Linksaußen Patrick Volz. Der reagierte blitzschnell, machte einen großen Satz in den Kreis, stand lange in der Luft – und traf mit der Schlusssirene zum 28:28. Danach herrschte Ausnahmezustand in der Schänzlehalle. Patrick Volz blieb regungslos liegen, Torwart Sven Koester – zuvor mit einer überragenden Leistung einer der vielen Matchwinner – stürmte auf ihn zu, während der Rest wild durch die Halle rannte und tanzte und sich irgendwann zu einem Jubelknäuel zusammenfand, das Patrick Volz herzte und bejubelte. Es war der hochverdiente Lohn für eine erneut bärenstarke Vorstellung, die zwar mit dem verletzungsbedingen Fehlen von Hendrik Dahm und dem neu hinzugestoßenen Jugend-Nationalspieler Florian Wangler begann, doch bald mit der 3:1-Führung von Johnny Polis richtig Fahrt aufnahm.

War die Anfangsphase noch von einiger Nervosität und zahlreichen technischen Fehlern auf beiden Seiten geprägt, so lieferten sich die HSG Konstanz und die Junglöwen danach einen packenden Schlagabtausch ohne großen Vorteil für eine der beiden Mannschaften. Nach knapp elf Minuten lagen die Gäste letztmals vor der dramatischen Schlussminute vorne (5:4), danach legte Konstanz mit einer enorm intensiven Lauf- und Abwehrarbeit stets vor und setzte sich nach 25 Minuten auf 11:9 ab.

Auch weil Torwart Sven Koester immer dann zur Stelle war, wenn die mit ihren individuellen Fähigkeiten überzeugenden Löwen trotzdem wieder eine Lücke aufgetan hatten und der HSG-Schlussmann mehrmals mit spektakulären Doppelparaden den Einschlag im HSG-Gehäuse verhindert hatte. Zudem stimmte das Rückzugsverhalten der Hausherren, die so den Gegner zu relativ wenig einfachen Toren aus dem erweiterten Gegenstoß kommen ließen. Stattdessen zündeten die Gelb-Blauen vom Bodensee in Hälfte zwei den Turbo und liefen mit ihrem gefürchteten Tempospiel richtig heiß. Aus dem 12:11 wurde so binnen sieben Minuten ein 19:14 – trotz Unterzahl.

Doch weil der Zweitliga-Nachwuchs in der Folge weitere Zeitstrafen kassierte und in Unterzahl mit zusätzlichem Feldspieler einige leichte Fehler produzierte, schlug es mehrmals im leeren HSG-Tor ein. Der Auftakt in eine heiße, emotionale Schlussphase, die schließlich eine gerechte Punkteteilung brachte. „Jeder Punktgewinn gegen die Rhein-Neckar Löwen ist ein gewonnener Punkt, der das Selbstvertrauen stärkt“, sagte HSG-Trainer Thomas Zilm und war begeistert vom Willen seiner Spieler. „Jeder hat bewiesen, dass wir nichts herschenken, dass wir den Kampf aufnehmen, dass jeder Verantwortung übernehmen möchte – und sind dafür belohnt worden“, so Zilm mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. „Ausschlaggebend war die disziplinierte Deckungsarbeit, wir sind Schulter an Schulter gestanden.“

HSG Konstanz: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (1), Volz (2), Michelberger (1), Hadlich (4), Kirschmann, Schamberger (1), Mauch (7/4), Küchler (2), Dierberger (4), Polis (3), Schlegel (3).