Tischtennis Optimale Ausbeute für TTC Mühlhausen

Der TTC Mühlhausen sichert sich in der Tischtennis-Verbandsliga zwei Siege gegen die DJK Oberharmersbach und beim SV Eichsel.

Tischtennis, Verbandsliga

TTC Mühlhausen

DJK Oberharmersbach

9:6

Dem TTC Mühlhausen ist es am vergangenen Doppelspieltag gelungen, mit zwei Siegen optimal zu punkten und so sein selbst gestecktes Ziel zu erreichen. Allerdings war es gegen die jeweiligen Gegner kein Zuckerschlecken: Bei beiden hart umkämpften Begegnungen zuhause und in fremder Halle ging es nahezu über die volle Distanz.

Beim Heimspiel gegen die DJK Oberharmersbach hatte der TTC Mühlhausen den besseren Start und führte schnell mit 4:1. Danach folgte eine überzeugende Serie der Gäste aus Oberharmersbach mit vier Siegen in Folge, was das Heimteam gehörig unter Druck brachte, aber auch die Konzentration noch einmal schärfte. Mit einer ähnlichen Siegesserie sicherten sich die Hegauer dann doch noch einen verdienten 9:6-Heimsieg. Nach zwei Siegen in den Eingangsdoppeln sorgten Papcun (2), G. Winkler (2), N. Winkler (1), Welz (1) und Stocker (1) für die weiteren Erfolge.

SV Eichsel

TTC Mühlhausen

7:9

Tags darauf musste der TTC Mühlhausen die Reise an den Oberrhein zum SV Eichsel antreten. Hier lag das Team aus dem Hegau nach den Eingangsdoppeln und der Niederlage von Georg Winkler gegen Christian Switajski mit 1:3 im Hintertreffen. Spätestens jetzt war klar, dass eine Energieleistung notwendig sein würde, um als Gesamtsieger von den Tischen gehen zu können. Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch mit emotionalen Spielen und letztendlich mit einem erfolgreichen Abschluss durch das entscheidende Doppel, was dem TTC Mühlhausen einen 9:7-Sieg sicherte. Die Punkte im Einzel holten Papcun (2), der an diesem Doppelspieltag ungeschlagen blieb und zum besten Mühlhauser avancierte, sowie G. Winkler (1), N. Winkler (1), Welz (1) und A. Lutsch (2).

Durch diese zwei Siege hat sich der TTC Mühlhausen mit Rang zwei in der Spitzengruppe der Tabelle etabliert. Nach einer längeren Spielpause greifen die Hegauer am 25. November um 14 Uhr bei der TTG Furtwangen-Schönenbach I wieder ins Spielgeschehen ein und wollen weiterhin für Furore sorgen. (gw)