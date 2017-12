Radsport Olympisches Flair in der Region

Ob auf der Radrennbahn in Singen oder auf den Straßen im Bezirk – die Radsportsaison 2018 ist voll von hochkarätigen Ereignissen.

Radsport: Besonders der Mai wirft mit der Auftaktetappe zur Vier-Bahnen Tournee mit Olympiasiegern und Weltmeistern aus über 15 Nationen und den baden-württembergischen Straßenmeisterschaften seine Schatten voraus. Bei den Organisatoren laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Den Anfang macht der Schmolke-Carbon-Cup der RIG Hegau mit sechs Etappen. Der Startschuss erfolgt am Samstag, 10. März, in Moos-Weiler. Starten können wieder alle Klassen mit Lizenz sowie die Jedermänner und -frauen ab 18 Jahren. Am Sonntag findet die zweite Etappe in Ehingen statt. Am darauf folgenden Wochenende sind Volkertshausen und Zoznegg die Etappenorte, ehe am 24. und 25. März das Finalwochenende in Mauenheim und Pfullendorf ist.

Danach geht es am 1. Mai zum Kriterium nach Volkertshausen und am Wochenende zum ersten Höhepunkt. Der VC Singen richtet am 5. Mai die baden-württembergischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren und am 6. Mai im Straßenrennen aus.

Der nächste Höhepunkt lässt nicht lange auf sich warten. Am 18. Mai kommen die internationalen Bahnradasse aus allen Kontinenten nach Singen zur ersten Etappe der Vier-Bahnen Tournee. Ab 12 Uhr werden Sprints und Punktefahren, Keirin und Madison ausgefahren. Erstmalig wird auch bei den Frauen das Zweier-Mannschaftsfahren ausgetragen, das erstmals Teil des olympischen Programms ist. Dabei gehören das Rennen in Singen und im weiteren Verlauf der Tournee die Veranstaltungen in Öschelbronn, Oberhausen und Dudenhofen zum UCI-Weltcupkalender, bei welchem Punkte für die Olympiateilnahme 2020 in Tokio vergeben werden. Hierfür werden Bahn und Außengelände von der RIG Hegau saniert.

Es bleibt kaum Zeit zum Verschnaufen. Auf der Bahn geht es über neun Etappen von Mai bis September um den WD-Dittus Bahn-Cup für alle Lizenzfahrer von den Schülerklassen bis zu Senioren. Am 3. Juni findet das Konstanzer City-Radrennen und am 21. Juli der Schülerrenntag des VC Singen statt.

Über die gesamte Saison können Kinder und Jugendliche beim Sparkassen-Nachwuchs-Cup bei über 15 Etappen im Bezirk auf abgesperrten Strecken ohne Lizenz fahren. Neben Tagespreisen gibt es am Ende der Rennserie Pokale für alle Teilnehmer. (hbr)