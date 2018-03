Frauenhandball Oliver Lebherz "maßlos enttäuscht" nach desolatem Auftritt

Der SV Allensbach verliert sein Auswärtsspiel in der 3. Liga gegen TSV Kandel mit 19:23. Teamchef Oliver Lebherz übt danach harsche Kritik an seinem Team

Handball, 3. Liga Frauen

TSV Kandel

SV Allensbach

23:19 (11:10)

Eigentlich wollten die Drittligahandballerinnen vom Bodensee nach dem eindeutigen Heimsieg gegen Ketsch II vor zwei Wochen in Kandel nachlegen, um weiterhin Anschluss an den oberen Tabellenbereich halten zu können. Am Ende mussten die Allensbacherinnen jedoch nach einer enttäuschenden Leistung ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antreten, sehr zum Missfallen von Teamchef Oliver Lebherz, der sein Team harsch kritisierte.

In Kandel musste der SV Allensbach nur auf Franziska Höppe verzichten, die krankheitsbedingt nicht an der Partie teilnehmen konnte. Zwar waren auch weitere Spielerinnen noch durch Grippenachwehen angeschlagen, doch auch die Gastgeberinnen hatten damit zu kämpfen und mussten zwei Rückraumspielerinnen ersetzen – darunter Topscorerin Christina Wilhelm. Eine gute Ausgangslage also für die Allensbacherinnen, die in einer anfänglich ausgeglichenen Partie sich einen offenen Schlagabtausch mit Kandel lieferten. So konnte sich keine Mannschaft in der ersten Halbzeit wirklich absetzen, mit einem Siebenmetertreffer fünf Sekunden vor Pausenpfiff besorgte Rebecca Brecht noch die 11:10-Halbzeitführung für Kandel.

In der zweiten Halbzeit dann der erste Paukenschlag für die Allensbacherinnen. In den ersten drei Minuten des letzten Spielabschnitts verwandelten Rebecca Brecht und Christine Kappes zum 13:10, der erste Drei-Tore-Vorsprung für die Gastgeberinnen. Nur sechs Minuten später dann die Vorentscheidung, als die Gäste aus Allensbach, zeitweise in Unterzahl, vier Gegentore in Folge kassierten – 18:12. Von diesem Rückstand konnte sich der SV Allensbach nicht erholen, und so stand am Ende eine 19:23-Niederlage zu Buche.

Teamchef Oliver Lebherz fand nach der Partie deutliche Worte: „Ich bin maßlos enttäuscht von dem Auftreten unseres Teams“, konnte er seine Enttäuschung nicht verbergen. „Wir haben keine richtige Reaktion gezeigt, haben nicht dagegengehalten und uns dem Schicksal ergeben.“ Gerade die mangelnde Chancenausbeute, insbesondere zu Beginn der zweiten Halbzeit, war für den Allensbacher Teamchef nicht hinnehmbar. „Wir haben insgesamt um die 20 freien Möglichkeiten hergeschenkt, das ist nicht schönzureden. Es war eine frustrierende Mannschaftsleistung, und bei einigen unserer Spielerinnen muss man sich fragen, ob sie die Tabelle schon einmal genau angeschaut haben“, machte Lebherz seinem Ärger Luft.

Nach der Niederlage gegen Kandel steht der SV Allensbach derzeit auf dem siebten Platz und verliert den Anschluss an die oberen Ränge.

SV Allensbach: Wörner, Lukau (Tor); Lizureck (1), Person (2), Rothmund (1), Willauer (3), Müller, Bickel (5), Greinert, Hotz (5/1), Von Kampen, Hübner (2), Scholl. – Z: 120.