Handball Oliver Lebherz erwartet eine Reaktion

Der SV Allensbach will das Kandelspiel vergessen machen. Mit Möglingen kommt aber am Samstag ein schwerer Gegner zum Handball-Drittligisten.

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – TV Möglingen (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenbergsporthalle). – Nach einer enttäuschenden Leistung, die zur 19:23-Niederlage des SV Allensbach beim TSV Kandel vergangene Woche geführt hatte, sind die Allensbacherinnen beim heutigen Heimspiel auf Wiedergutmachung aus. Mit den Gästen aus Möglingen hat die Mannschaft vom Bodensee jedoch einen Kontrahenten vor sich, der derzeit stark in Form ist.

Von einer „frustrierenden Mannschaftsleistung“ sprach ein enttäuschter Oliver Lebherz vergangenen Samstag in Kandel (wir berichteten). Der SVA-Teamchef hatte klare Worte für das Auftreten seiner Mannschaft gefunden, die zu viele freie Würfe vergeben und die bisher schlechteste Saisonleistung gezeigt hatte. Nun, vor dem nächsten Heimspiel, findet Lebherz wieder versöhnlichere Töne. Die Stimmung in der Mannschaft sei ganz ordentlich, ein schlechtes Verhältnis zwischen ihm und den Spielerinnen gäbe es nach seiner Kritik nicht. „Wir haben es in aller Sachlichkeit aufgearbeitet und alle wissen, dass sie etwas gutzumachen haben“, sagt Lebherz, und er ist sich sicher: „Wir werden eine Reaktion der Mannschaft sehen.“

Die Wiedergutmachung, welche die Allensbacherinnen anstreben, wird bei der heutigen Partie jedoch keine leichte sein. Mit Möglingen kommt eine schlagkräftige Truppe an den Riesenberg, welche, anders als Allensbach, eine positive Rückrundenbilanz aufweisen kann. Neun Punkte haben die Spielerinnen aus Schwaben aus fünf Partien in diesem Jahr errungen. Zuletzt gewannen sie mit 32:30 gegen die HSG Freiburg. Nicht nur deshalb weiß Teamchef Lebherz, dass dies am Samstag kein leichtes Unterfangen werden wird. „Wir haben im Hinspiel durch einen direkten Freiwurf gewonnen“, erinnert er sich an den einzigartigen Treffer von Steffi Hotz zum 31:30, den sie beim Unentschieden gegen die SG OBK nur zwei Tage später wiederholte. „Das ist den Möglingerinnen im Gedächtnis geblieben“, rechnet der Allensbacher Teamchef fest mit einem Wunsch auf Revanche bei den Gästen. „Wir sind dementsprechend gewarnt.“

Damit es heute nicht wieder an zu vielen vergebenen Chancen hapert, hat Lebherz mit seinem Team das Wurftraining intensiviert. Denn gegen eine Mannschaft vom Kaliber des TV Möglingen kann sich der SVA zu viele Fehlwürfe nicht leisten. Gute Neuigkeiten gibt es vom Kader. Zwar gibt es noch die eine oder andere Folge einer Grippeerkrankung, jedoch rechnet man beim SVA damit, in voller Stärke auflaufen zu können. Ein Sieg wäre gerade jetzt wichtig, um auch im Kopf schnell wieder in die Spur zu kommen.