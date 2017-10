Handball Ohne Harz harzt es im Spiel der HSG Konstanz II

Nach vier Siegen in Folge reißt die Konstanzer Erfolgsserie bei der 22:25-Niederlage bei der SG Kappelwindeck/Steinbach

Handball, Südbadenliga

SG Kappelwindeck/St.

HSG Konstanz II

25:22 (11:9)

„Das war unser schwächster Auftritt“, gab HSG-Trainer Matthias Stocker zu Protokoll. „Es war zu erwarten, dass unserem jungen Team dies an keinem besonders guten Tag passieren kann.“ Dass die Konstanzer in der harzmittelfreien Halle in Steinbach nicht an ihre teils beeindruckenden Leistungen der Vorwochen anknüpfen können würden, war schnell klar. Allein in den ersten Minuten unterliefen ihnen vier technische Fehler in Folge. Die Fehlerquote machte es den Gästen enorm schwer, einem leidenschaftlich kämpfenden Kontrahenten Paroli bieten zu können. Dazu kam noch ein verworfener Siebenmeter – das 4:1 der SG.

„Es war eigentlich ein Wunder, dass wir nach diesem Beginn nicht noch deutlicher in Rückstand gelegen sind“, sagte Stocker, der nach einem katastrophalen Start seines Teams tief durchatmen musste. „Alleine neun technische Fehler in der ersten Halbzeit – das ist eigentlich genug für ein ganzes Spiel“, monierte der B-Lizenzinhaber angesichts der großen Probleme der HSG ohne das gewohnte Harz. Aber, so der HSG-Coach, „das darf und soll keine Ausrede für unser schlechtes Spiel sein.“ Denn, obwohl der Rückraum dadurch nicht wie üblich werfen und seine große Durchschlagskraft entfalten konnte, so war Stocker vor allem aufgrund der fehlenden Emotionalität enttäuscht. „Wir waren nicht gut, emotional im Hintertreffen und haben verdient verloren“, gab er zu.

Zwar wurde der zwölffache Torschütze Philipp Kunde immer wieder schön freigespielt, doch drei bis vier gute Aktionen am Stück gelangen der Konstanzer Reserve nie. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff wurde „zu viel falsch gemacht“, bilanzierte Stocker, der seine Sieben in der zweiten Hälfte „nicht griffig genug“ in der Abwehr gesehen hatte. Zwar glich Konstanz zum 5:5 aus, ging mit 7:8 in Front (24.) und blieb stets auf zwei bis drei Toren an den Hausherren dran. Eine richtige Wende wollte aber nicht gelingen, selbst als Kunde auf 22:24 verkürzte. „Natürlich war es ohne Harz für uns schwer, aber wenn wir über unseren Tempohandball reden und dann sehen, dass uns gerade einmal 22 Tore gelingen“, so ein enttäuschter Matthias Stocker, „dann passt das nicht zusammen.“

Von seiner jungen, lernwilligen Mannschaft erwartet er nun, dass die entsprechenden Lehren aus dem ersten Negativerlebnis der Saison gezogen werden und im nächsten Heimspiel am Samstag, 17 Uhr, vor dem Zweitliga-Spiel der HSG gegen Wilhelmshaven eine Reaktion gegen Elgersweier folgt.

HSG Konstanz II: Wolf, Herrmann (Tor); Merz, Wangler (3), Volz, Oßwald, Kunde (12/4), Gottesmann, Mauch, Mack, S. Löffler (4), J. Löffler, Both (1), Braun (2/1).