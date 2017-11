Frauenfußball Obertürkheim beim Hegauer FV zu Gast

Am neunten Spieltag in der Frauen Oberliga Baden-Württemberg empfängt der Hegauer FV am Wochenende den VfB Obertürkheim. Das Aufeinandertreffen gegen die Mannschaft aus dem östlichsten Stadtbezirk von Stuttgart ist für den Hegauer FV eine Premiere

Frauenfußball, Oberliga: Hegauer FV – VfB Obertürkheim (Sonntag, 13 Uhr). – Nach der kurzfristigen Absage der Partie in Niefern wegen Unbespielbarkeit des Platzes stehen für den Hegauer FV zwei Nachholbegegnungen an. Am 3. Dezember wird das Spiel gegen Sindelfingen nachgeholt, das wegen der zweiten Runde im DFB-Pokal verlegt werden musste. Ein Ersatztermin für das Spiel gegen Niefern steht noch nicht fest.

Zuerst einmal geht es aber für den Hegauer FV gegen den VfB Obertürkheim. Im Heimspiel wollen die Gastgeberinnen an die Leistung im SBFV-Pokalspiel gegen den FC Hochrhein anknüpfen. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Mannschaft durch den Spielausfall nicht aus dem Rhythmus gekommen ist. Die Württembergerinnen hatten zum Beginn der Saison Startschwierigkeiten, haben dann aber drei Siege in Folge geholt, unter anderem gegen Vizemeister Hegnach, gegen den die HFV-Elf Unentschieden gespielt hat, und gegen den TV Derendingen, bei dem die HFV-Elf eine Niederlage hinnehmen musste. Zuletzt kassierte Obertürkheim allerdings wieder zwei Niederlagen.

Beim Hegauer FV ist man also gewarnt. Der VfB Obertürkheim agiert sehr zweikampfstark und robust und ist auf Konterspiel ausgerichtet. Da müssen die Hegauerinnen von Beginn an dagegenhalten. In den letzten drei Spielen zu Hause konnte die Mannschaft um das Trainer-Team Gino Radice und Uwe Kreuz durch schnelles und gefälliges Offensivspiel gefallen. In der Defensive stand man recht sicher und daran möchte die Mannschaft auch anknüpfen. Mit einem Sieg stehen die Chancen gut, am Ende der Vorrunde unter den Top-Teams überwintern zu können.

Die Oberliga-B-Juniorinnen des Hegauer FV spielen am Samstag um 14.30 Uhr beim TuS Mingolsheim. Das Verbandsliga-Team ist am Sonntag um 12 Uhr beim Tabellennachbarn PSV Freiburg gefordert. (roe)