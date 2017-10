Handball Obenauf in Günzburg

Die A-Jugend der HSG Konstanz klettert nach dem dritten Saisonsieg auf den wichtigen sechsten Bundesliga-Platz

Handball, A-Jugend-Bundesliga

VfL Günzburg

HSG Konstanz

24:28 (10:12)

In einem erwartet intensiven Spiel konnte sich die A-Jugend der HSG Konstanz mit einem 28:24 (12:10)-Sieg beim VfL Günzburg zwei wichtige Punkte sichern und schob sich mit sieben Zählern auf den begehrten sechsten Tabellenplatz. Trainer Christian Korb war, trotz einiger Schwächephasen, sehr zufrieden und lobte: „Auswärtssieg, ein Schritt weiter zu wichtigen Automatismen und die Erkenntnis, neue Aufgaben beantworten zu können.“

Günzburg zeigte sich als leidenschaftlicher, kämpferischer Kontrahent, der dem Zweitliga-Nachwuchs alles entgegensetzte, was der Kader hergab. Der VfL ging nach sieben Minuten gegen noch etwas überrascht wirkende Konstanzer mit 4:2 in Front. Bis sich die Gäste langsam auf die neue Herausforderung eingestellt hatten, dauerte es ein paar Minuten, sodass Patrick Volz nach zwölf Minuten erstmals die Führung für seine Farben herstellen konnte (6:5). „Für unsere Jungs war es eine neue Erfahrung, so wenig Raum im Angriff zu erhalten“, erklärte Korb, fügte aber erfreut an: „Im Laufe des Spieles haben wir die gestellte Aufgabe immer besser in den Griff bekommen.“ Zunächst verschafften sich jedoch erneut die Günzburger mit 10:8 (23.) in einem offenen Schlagabtausch leichte Vorteile. Weil aber HSG-Schlussmann Moritz Ebert erneut eine bärenstarke Vorstellung ablieferte, kippte die Partie langsam. Zur Pause stand es 10:12.

Nach 42 Minuten kam Günzburg letztmals zum Ausgleich (17:17). Vor allem einige leichte Tore aus dem Rückraum von Lars Michelberger brachten Konstanz auf die Siegerstraße. „Wir konnten die Breite des Kaders voll ausnutzen und hatten auch in den letzten zehn Minuten noch Körner übrig“, sagte Korb, dessen Team beim 24:28 den verdienten dritten Saisonsieg feierte. (joa)

HSG Konstanz: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (1), Volz (4), Michelberger (4), Dahm (2), Hadlich (4/1), Kirschmann (1), Schamberger, Mauch (8/3), Küchler (1), Dierberger (2), Polis (1).