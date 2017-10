Handball Nur der TuS Steißlingen II hat Grund zum Jubeln

Die Hegauer feiern in der Handball-Landesliga einen Heimsieg, die anderen Teams aus dem Bezirk verlieren ihre Partien.

Handball, Landesliga

TuS Steißlingen II

TV Herbolzheim

35:28 (16:12)

Der TuS Steißlingen II hat sich dank einer starken Teamleistung und einer sehr überzeugenden zweiten Halbzeit mit 35:28 gegen den TV Herbolzheim durchgesetzt. In der Defensive waren die Gastgeber von Trainer Sascha Spoo optimal eingestellt, und durch schnelles Umschaltverhalten führte der TuS nach drei Minuten bereits mit 3:0. Das 6:6 (10.) war das letzte Unentschieden in der Partie. Zur Pause zogen die Gastgeber auf 16:12 davon. Die Steißlinger kamen hellwach aus der Kabine, zogen innerhalb von fünf Minuten auf zehn Tore davon und verwalteten den Vorsprung bis zum Ende. „Ich bin froh, dass die Mannschaft sich dieses Mal mit einem Erfolgserlebnis belohnt hat. Wenn mein Team in Wolfach auch so zu Werke geht, haben wir auch dort Chancen etwas Zählbares mitzunehmen, auch wenn das ein sehr schweres Auswärtsspiel wird und das Verletzungspech nicht abreißt“, sagte Spoo. (mw)

TuS Steißlingen II: Beck, Maucher (Tor); Hautmann (2), Hilpert (1), Jödicke, Kehl (11), Daniel Maier (3/3), David Maier (3), Ray (5), Reck (5), Tassone (3), Wiedemann (2).

HSG MM

SG Gutach/Wolfach

25:32 (12:18)

Einen rabenschwarzen Abend erwischte die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen gegen die SG Gutach/Wolfach. Die verdienten zwei Punkte helfen den Schwarzwäldern, sich als Tabellenzweiter zu etablieren. Das Spiel ging für die Gastgeber schon in der ersten Halbzeit verloren. Die Fehlleistungen im HSG-Angriff wussten die Gäste mit Tempogegenstößen in Tore umzumünzen. In den ersten 20 Minuten konnte die SG sich so einen Sechs-Tore-Vorsprung (7:13) herausspielen. HSG-Trainer Christian Dierberger brachte es auf den Punkt: „Mit so vielen Fehlern können wir kein Spiel gewinnen.“ Der Südbadenliga-Absteiger fand bis zum Abpfiff kein Mittel mehr, den Gegner in Bedrängnis zu bringen. (tav)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Jegler, Keller (Tor); Buneta (7), Schlegel, Schweda (1), Boitor, Maier (3), Hosu (9), F. Kugler, D. Kugler (1), Allgaier (3/1), Pröstle, Kornetzky (1), Albiez.

SG Schenkenzell/S.

TV Ehingen

31:28 (15:14)

Der TV Ehingen hat ohne die verletzten Sandor Jäger, Philipp Sartena und Filip Galic sowie die verhinderten Mirko Ilgenstein und Sebastian Beck bei der SG Schenkenzell/Schiltach nach aufopferungsvollem Kampf mit 28:31 verloren. Obwohl der Rumpfkader kurzfristig durch Neuzugang Raffael Renz, der unter der Woche vom TuS Steißlingen kam, verstärkt wurde, war der personelle Aderlass zu groß, um etwas Zählbares aus dem Schwarzwald mitzunehmen. Dabei führten die Gäste bis zur 20. Minute stets mit zwei Toren. „In der zweiten Halbzeit ging uns einfach ein wenig die Puste aus, was bedingt durch die dünne Personaldecke nicht verwunderlich war“, bilanzierte Ehingens Coach Florian Maier. Dennoch lagen die Ehinger zur Halbzeit in Schlagdistanz (15:14). Aufgrund des dünnen Kaders, aber auch der Abschlussschwäche verlor der TVE mit 28:31 und rutschte auf Platz acht ab. (js)

TV Ehingen: S. Merk, Kiyici (Tor); Frederiksen (1), Schädler (3), Stodtko (6), Renz (1), Gaie (6), M. Merk (3), Marcel Müller, Oexle, Stengele, Güntert (8/5), Martin Müller.

TuS Oberhausen

TV Pfullendorf

30:23 (12:12)

Der TuS Oberhausen und der TV Pfullendorf zeigten eine tempogeladene erste Hälfte auf Augenhöhe, die ausgeglichen mit 12:12 endete. Nach dem 13:14 (34.) folgte eine Schwächephase der Linzgauer, welche Oberhausen gnadenlos ausnutzte. So setzten sich die Gastgeber auf 20:15 (43.) ab, dann bauten sie den Vorsprung auf 27:19 aus (52.) und gewannen letztlich mit 30:23. „Wir haben durch den Einbruch in der zweiten Halbzeit einen möglichen Auswärtssieg verspielt“, sagte TVP-Trainer Arno Uttenweiler. „Man muss berücksichtigen, dass fünf Stammspieler gefehlt haben, sodass sich in der zweiten Halbzeit konditionelle Einbrüche zeigten.“ (std)

TV Pfullendorf: Thews (Tor); Augustin (5), F. Brändlin (2), T. Brändlin (4), Burkert, M. Kempf, Lehmann (1), Luu Duc, M. Scheitler (1), Staudacher (6/2), D. Sugg (4).