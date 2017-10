Fußball Nur der SC Pfullendorf ist eine Runde weiter

Linzgauer werfen im Achtelfinale des SBFV-Pokal Oberachern mit einem torlosen Unetschieden raus. Ausgeschieden sind dagegen der Titelverteidiger 1. FC Rielasingen-Arlen, der TSV Aach-Linz und der FC 03 Radolfzell

Fußball, SBFV-Pokal, Achtelfinale

SC Pfullendorf

SV Oberachern

0:0 n.V.

Von Beginn an fanden die Ortenauer gegen den SCP kaum spielerische Rezepte. Die einzige echte Oberacherner Chance vergab Adel Sylvain Daouri in Spielminute sieben. Nach einer Viertelstunde machte dann auch die Konrad-Elf mehr fürs Spiel. In den Abschlüssen fehlte es den Hausherren jedoch oft an der Präzision. Wie kurz vor der Pause, als Daniel Abdulahad aus 15 Metern zum Abschluss kam, Julien Guthleber aber nicht wirklich in Bedrängnis brachte. Der musste sich kurz dem Pausentee aber nochmals gewaltig strecken. Nach einer Freistoßflanke von Daniel Abdulahad kam Alen Rogosic per Kopf zum Abschluss, Guthleber machte sich aber ganz lang und klärte zur Ecke (45.+3).

Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel bot sich Luca Gruler die Riesenchance zum 1:0, doch dem unbedrängten Pfullendorfer versprang das Leder – drüber. Ein sicherer Rückhalt war SCP-Ersatzkeeper Maximilian Ritzler. Mit einem Reflex entschärfte er eine prima Kopfballmöglichkeit von Felix Armbruster (53.). Ein gute Einschusschance durch Gruler blockte Timo Schwenk eine Viertelstunde vor Schluss in höchster Not. Oberachern erhöhte den Druck, den Schuss des auf dem linken Flügel durchgebrochenen Leonardo Hocak sahen viele Zuschauer schon drin – daneben (89.). Es ging Schlag auf Schlag: In der dritten Minuten der Nachspielzeit schnappte Ritzler dem einschussbereiten Herrmann die Kugel dann gerade nochmal vom Fuß. Zugabe!

Auch die folgenden 30 Minuten verliefen nervenaufreibend. Vor allem in der zweiten Hälfte der Verlängerung wurden die Angriffe des Oberligisten immer wütender. Der Defensivverbund der Hausherren hielt dem Dauerdruck des SVO aber stand. Als Schiedsrichter Jonas Brombacher abpfiff, kannte der Jubel beim SCP keine Grenzen. (stl)

SC Pfullendorf: Ritzler (Tor); Behr, F. Steinhauser, Kahl, Werne – A. Sautter, Abdulahad (103. Fähnrich), Huber (63. Keller), Gruler, Slawig (65. Stützle) – Rogosic (71. Erdem). – SR: Brombacher (Kandern). – Z: 280.

FV Lörrach-Brombach

1. FC Rielasingen-Arlen

8:7 n. E.

In der ersten Halbzeit waren die Gäste einen Tick gefährlicher, bei der besten Chance nach 22 Minuten ging der Ball aus acht Metern am Tor vorbei. Auch in der zweiten Halbzeit waren zunächst die Gäste gefährlicher durch Robin Niedhardt mit einem Schuss auf den kurzen Pfosten, doch Domenik Lüchinger brachte die Füße noch zusammen und rettete in dieser Situation ebenso wie nach 54 Minuten nach einem Solo von Sebastian Stark. Das Tor schossen dann die Gastgeber; Buba Ceesay spielte auf Andreas Lismann und dieser schloss mit einem Flachschuss ab. Die Gäste ließen sich nicht entmutigen und machten Druck, mussten aber höllisch auf die Konter aufpassen. Buba Ceesay ging nach 63 Minuten auf und davon und wurde im letzten Moment gestoppt, seine Schwalbe hätte für den gelb-verwarnten Stürmer durchaus eine Ampelkarte bedeuten können. In der 80. Minute war nach einer Kopfballablage von Alen Lekavski Sebastian Stark mit einer Volleyabnahme erfolgreich. Ein Schuss von Christoph Matt strich knapp am Tor vorbei (86.) – Verlängerung.

In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber die besseren Chancen. Nach einem Kopfball von Buba Ceesay rettete Dennis Klose zur Ecke und Roberto Billeci köpft knapp vorbei. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste dem Siegtor näher, nach einer Flanke von Moritz Strauß schoss Gian Luca Wellhäuser übers Tor und kurz darauf scheiterte Philipp Dietrich mit einer Direktabnahme an Domenik Lüchinger. In der 120. Minute lief Buba Ceesay nach einem Befreiungsschlag auf das Rielasinger Tor zu und wurde von Dennis Klose knapp vor dem Strafraum gestoppt. Der Rielasinger Torhüter musste mit Rot vom Platz, obwohl noch ein Rielasinger Spieler hätte eingreifen können. Im Elfmeterschießen hatte Alen Lekavski beim Stand von 3:2 als fünfter Schütze die Entscheidung auf dem Fuß und schoss ans Lattenkreuz. Nach jeweils zehn Schützen waren die Gastgeber die Glücklicheren und siegten mit 7:6. Somit ist der SBFV-Pokal für den Titelverteidiger Geschichte. (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Greuter (75. Strauß), Almeida (87. Dietrich), Bertsch, Winterhalder, Niedhardt (62. Lekavski), S. Stark, Leschinski (87. Kayantas), Berger, Matt, Wellhäuser. - Tore: 1:0 (54.) Lismann, 1:1 (80.) S. Stark. – SR: Hirt (Schönwald). – Bes. Vork.: Rot (120.) wegen Notbremse für Klose (1.FC).

FC Denzlingen

FC Radolfzell

3:0 (2:0)

Aus dem Fundament einer kompakten Defensive heraus, diktierten die Gastgeber im Duell zwei Verbandsligisten das Spielgeschehen bereits in der Anfangsphase. Dabei wurde die erste Drangphase direkt belohnt. Nach einem scharf getretenen Eckstoß von Christian Dichtel stieg Sören Zehnle höher als sein Gegenspieler und nickte zur verdienten Führung ein. Während der FC Radolfzell kaum über gute Ansätze hinauskam, schlugen die Hausherren vor der Pause ein weiteres Mal zu. Artur Fellanxa vollendete die schönste Kombination des Spiels eiskalt.

Direkt nach Wiederanpfiff war Rino Saggiomo nur unsanft zu stoppen. Darüber echauffierte sich der 32-jährige Italiener gegenüber seinem Gegenspieler so lautstark, dass der Unparteiische David Schmidt ihn mit der Roten Karte vom Platz schickte. Doch auch in Überzahl gelang es den Gästen nicht, gefährlich vor dem Denzlinger-Gehäuse aufzutauchen. Stattdessen konterten die Schützlinge von Armin Jungkeit und Karsten Bickel immer wieder gefällig und hätten neben dem zweiten Treffer von Artur Fellanxa auch noch weitere Tore erzielen können.

FC Radolfzell: Tkacz (Tor); Ranzenberger, Hepfer, Hoxha, da Silva (72. Aichem), Galantai, Wehrle, Macedo (46. Blessing), Krüger, Miezi (57. Abdi), Hlavacek (57. Schmidt). – Tore: 1:0 (20.) Zehnle, 2:0 (39.) Fellanxa, 3:0 (71.) Fellanxa. – SR: Schmidt (Offenburg).

SV Oberschopfheim

TSV Aach-Linz

2:1 (1:0)

Der SV Oberschopfheim war in der Partie gegen den klassenhöheren TSV Aach-Linz in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. In der 41. Minute kam SV-Spieler Burg nach einem missglückten Befreiungsschlag der Gäste an den Ball und passte auf Kunzer, welcher frei vor dem Tor nur noch zum 1:0 einschieben musste.

In der zweiten Halbzeit kam Aach-Linz besser in die Partie und hatte in der 46. Minute durch Alexander Daehne die Chance zum Ausgleich. In der 60. Minute wollte Manuel Fitz den SV-Keeper umspielen, scheiterte jedoch. In der 80. Minute parierte TSV-Keeper Schultheiß einen Foulelfmeter von Burg, und sechs Minuten später spielte Sven Maier auf den langen Pfosten, wo Alexander Schnetzler zum 1:1 einschob. In der Nachspielzeit gab es dann einen strittigen Elfmeter für die Gastgeber, welchen Shala zum 2:1-Endstand verwandelte. (hal)

Tore: 1:0 (41.) Kunzer, 1:1 (89.) Schnetzler, 2:1 (90.+5/FE) Shala. – SR: Bartschat. – Z: 300. – Bes. Vork.: Rot (90.+6) für Bücheler. (TSV Aach-Linz).

Überschrift Info

Haupttext Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus