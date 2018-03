Fußball Nur der FC Singen 04 bleibt ohne Punkte

Hohentwieler Verbandsligafußballer verlieren zuhause mit 0:2 gegen Lörrach. Der 1. FC Rielasingen fertigt Spitzenreiter SV Linx mit 4:1 ab und der FC 03 Radolfzell setzt sich in Kuppenheim mit 3:2 durch.

Fußball, Verbandsliga

FC Singen 04

FV Lörrach-Brombach

0:2 (0:1)

Das erste Spiel nach der Winterpause begann gleich mit einer strittigen Szene. Singens Angreifer Pierro konnte im Strafraum nur mit einem klaren Foul gestoppt werden (6.), doch der Schiedsrichter verweigerte den Pfiff zur großen Verwunderung des Singener Anhangs. Die Gäste vom Rheinknie kamen in der Folge zu zwei sehr guten Möglichkeiten durch Briegel, doch zuerst zielte der Gästespieler zu hoch (9.), dann wurde sein Schuss auf der Linie gerettet (10.). Die Grenzstädter übernahmen nun das Kommando, doch wirklich Zählbares kam nicht dabei heraus. Aus dem Nichts folgte dann das 0:1 durch Topic, der mit einem unhaltbaren Volleyschuss aus der Drehung erfolgreich war (21.).

Die Hausherren kamen nach einer guten halben Stunde besser in die Partie und hätten in der 35. Minute einen weiteren Foulstrafstoß zugesprochen bekommen müssen. Karaki lief allein auf den Torwart zu und wollte diesen umkurven. Dabei riss der herausstürmende Torhüter den Singener um, doch auch hier blieb der Pfiff aus. Kurz vor dem Seitenwechsel hätten die Hohen-twieler den Ausgleich erzielen müssen, doch Pierro scheiterte am Torhüter, der mit einem prima Reflex zur Ecke klären konnte. So ging es mit der knappen Gästeführung in die Kabinen.

Nach dem Wechsel waren die Gastgeber präsenter und hatten über weite Strecken das Spiel unter Kontrolle. Die Gäste kamen nur noch vereinzelt in die Nähe des Singener Kastens. Immer wieder schnappte die Abseitsfalle der Gäste zu, doch gelegentlich kamen die Hausherren durch. So auch in der 72. Minute, als Keller von der rechten Seite eine scharfe Hereingabe in den Sechzehner brachte. Der heranstürmende Körner kam aber die berühmte Fußspitze zu spät. Was die Einheimischen auch versuchten, die Abwehr der Gäste hatte auf alles eine Antwort. In der Schlussphase lösten die Nullvierer die Abwehrreihen auf und drängten nochmals mit aller Macht auf den verdienten Ausgleich. In dieser Druckperiode konnten die Gäste dann den Konter zum 2:0-Endstand durch Ceesay setzen (88.). (mab)

FC Singen 04: Wind, Ferrone, Lang, Körner, Kohli, Pierro (75. Spahija J.), Terzic (Spahija L.), Jeske (62. Notarpietro), Xani, Karaki (62 Keller), Gass. – Tore: 0:1 (21.) Topic, 0:2 (88.) Ceesay. – SR: Scharf (Bühl). – Z: 140.

1.FC Rielasingen-Arlen

SV Linx

4:1 (2:0)

Den ersten Torschuss gab der SV Linx ab, der wiedergenesene Dennis Klose konnte aber zur Ecke abwehren. In der Folge spielten sich die Gastgeber in einen frühen Rausch mit hoher Laufleistung und starken Spielzügen und gingen nach fünf Minuten in Führung durch Alen Lekavski. Nach 14 Minuten lag das 2:0 in der Luft, doch die Flanke von Tobias Bertsch auf Alen Lekavski wurde von Dennis Klemm in höchster Not zur Ecke geklärt. Die Gäste kamen zunächst nur mit Standards zu Abschlüssen. Nach 21 Minuten fand aber ein raffinierter Freistoß von Pierre Venturini Dennis Klose auf dem Posten, der den langgezogenen Ball zur Ecke abwehren konnte. Sebastian Stark erkämpfte sich nach 26 Minuten vor dem Gästestrafraum den Ball, scheiterte aber alleine vor Torhüter Kevin Mury. Dessen Abwehr fiel aber direkt vor die Füße von Alen Lekavski, der ins leere Tor zum 2:0 einschieben konnte. Die Hegauer waren in der Folge dem 3:0 nahe, erst kurz vor der Pause wurden die Gäste stärker.

Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste mit den eingewechselten Piakai Henkel und Jean-Gabriel Dussot die Schlagzahl. Kurz nach der Pause scheiterte Adrian Vollmer aus spitzem Winkel an Dennis Klose (47.). Die Gastgeber wurden nun in die Defensive gedrängt, ein Schuss von Jean-Gabriel Dussot klärte Dennis Klose mit Glanzparade zur Ecke. Die folgende Ecke brachte den Anschlusstreffer. Moritz Strauß schien zunächst den Kopfball von Adrian Vollmer geklärt zu haben, doch Schiedsrichterassistent Marvin Holdermann signalisierte sofort: Tor. Nun waren die Gäste zurück im Spiel, während Rielasingen zunächst keine Abschlüsse vor dem Linxer Tor gelangen. Die Defensivleistung war aber richtig gut. In der 61. Minute wackelte aber die Führung, doch den guten Abschluss von Piakai Henkel aus 14 Metern parierte Dennis Klose mit einer ganz starken Parade. In der 68. Minute kamen auch die Gastgeber wieder zu einer Chance, Alen Lekavski schoss aber knapp vorbei. Die Gäste versuchten viel und wurden dadurch in der Defensive anfällig. Dominik Almeida schickte Sebastian Stark auf die Reise, der auf und davon ging und den Ball aus halbrechter Position zum 3:1 einschoss (77.).

Für die Gäste kam es dann noch knüppeldick, als Sebastian Stark nach gutem Pass von Patrick Leschinski von Kevin Mury im Strafraum gefoult wurde. Den Strafstoß verwandelte Alen Lekavski mit seinem dritten Treffer zum verdienten Heimsieg. Damit bauten die Gastgeber mit 24:4 Toren und 23 Punkten aus zehn Spielen ihre starke Heimbilanz aus.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer war sehr zufrieden mit seiner Mannschaft: „Basis für den Erfolg war die ganz starke Laufleistung. Besonders das Mittelfeld mit Tobias Bertsch, Patrick Leschinski und Rene Greuter ist da herauszuheben.“

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor), Dietrich (66. Rasmus), Greuter (89. Heller), Almeida, Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark (89. Wellhäuser), Leschinski, Lekavski, Berger. – Tore: 1:0 (5.) Lekavski, 2:0 (26.) Lekavsi, 2:1 (59.) Vollmer, 3:1 (78.) S. Stark, 4:1 (86./FE) Lekavski. – SR: Bohrer (Ehrenkirchen). – Z: 400.

SV Kuppenheim

FC 03 Radolfzell

2:3 (0:2)

Das Spiel begann gut für den FC 03 Radolfzell: Kuppenheims Innenverteidiger Denis Kolasinac fällte in der 14. Minute ohne Not Radolfzells Torjäger Alexander Stricker im Kuppenheimer Strafraum. Den Strafstoß versenkte Stricker eiskalt im rechten unteren Eck. In der 33. Minute leistete sich Kolasinac dann den nächsten fatalen Lapsus: In der Spieleröffnung landete ein Pass von ihm direkt in den Füßen von Stricker. Dieser bediente Tobias Krüger, der sich allein auf den Weg Richtung 08-Keeper Nikolai Gogol machte und diesem keine Chance ließ.

Die Hoffnungen auf Zählbares keimten bei den Gastgebern in der 49. Minute erstmals wieder auf, als Otto einen Freistoß aus halbrechter Position frech an der Mauer vorbei ins kurze Eck schob. Lediglich sieben Minuten später ließ 08-Stürmer Lucas Grünbacher mit einem feinen Heber Hoxha im Radolfzeller Tor keine Chance. In der 67. Minute hatten die Gastgeber sogar die Möglichkeit, auf die Siegerstraße zu gelangen, als Aichem Grünbacher im Strafraum zu Fall brachte. Otto schnappte sich den Ball, lief an und verpasste den Führungstreffer. Besser machten es die Gäste, die durch einen Treffer von Robin Niedhardt nach Zuspiel von Niklas Aichem zum 3:2-Siegtreffer kamen.

Kuppenheims Trainer Matthias Frieböse haderte mit der Niederlage seiner Mannschaft. „Wir waren über weite Strecken das bessere Team. Heute hat die glücklichere, aber nicht bessere Mannschaft gewonnen“, lautete sein Fazit. Harsche Kritik übte der SVK-Coach an Schiedsrichterin Samira Bologna, die in entscheidenden Situationen Abseitsstellungen der Gäste übersehen haben soll. (cr)

FC Radolfzell: A. Hoxha (Tor); Galantai, Erdmann (61. Hepfer), D. Hoxha, Aichem, Ranzenberger, Schmidt, Hlavacek, Krüger, Niedhardt (86. Mladoniczky), Stricker (61. Wehrle). – Tore: 0:1 Stricker (14./FE), 0:2 Krüger (33.), 1:2 Otto (49.), 2:2 Grünbacher (56.), 2:3 Niedhardt (70.). – SR: Bologna (Angelbachtal). – Z: 150.