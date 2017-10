Fußball Nur der FC 03 Radolfzell bringt Punkte nach Hause

Der FC 03 Radolfzell siegt in der Fußball-Verbandsliga mit 5:1 beim SC Hofstetten, während der 1. FC Rielasingen-Arlen und der FC Singen 04 auswärts leer ausgingen.

Fußball, Verbandsliga

Freiburger FC

1.FC Rielasingen-Arlen

2:0 (1:0)

Mit einem stark dezimierten Kader musste der 1. FC Rielasingen-Arlen die Reise zum Tabellenzweiten antreten. Bis auf Sebastian Stark fiel die gesamte Offensive verletzt oder krank aus. Zudem waren auf der Ersatzbank angeschlagene Spieler zu finden. Das Spiel begann schwungvoll, die Gastgeber kombinierten schnell und hatten gute Möglichkeiten. Aber auch die Gäste kombinierten gut. Nach elf Minuten kam Rene Greuter aus zwölf Metern zum Abschluss, zielte aber zu hoch. In der 14. Minute befand sich die Gäste-Defensive bei einem Freiburger Freistoß im Tiefschlaf. Aslan Ulubiev stand alleine vor Dennis Klose und verwandelte zum 1:0. Nach einer weiteren FFC-Chance kamen die Hegauer besser ins Spiel, doch fehlte im Strafraum die Konsequenz im Abschluss.

Als die Gastgeber in der 43. Minute Mike Enderle nach einem verbalen Ausrutscher durch eine Rote Karte verloren, witterten die Gäste ihre Chance und waren nun gegen die tiefstehenden Freiburger klar feldüberlegen. Über die Flügel wurde Druck gemacht, der letzte Pass kam dann aber meist zu ungenau. Die Gastgeber verlegten sich dagegen auf Konter. So blieb das Spiel offen. Der Druck der Gäste ließ auch nach 75 Minuten nicht nach, was fehlte war aber die zündende Idee gegen den stark verteidigenden Defensivverbund des FFC. Die Entscheidung fiel in der 83. Minute: Freistoß für die Gastgeber aus 22 Metern, Dennis Klose ließ abprallen und Marco Senftleber stand da, wo Torjäger in solchen Situationen stehen sollten. Der 1.FC Rielasingen-Arlen verlor gegen einen guten Freiburger FC durch zwei vermeidbare Tore, war aber dran an einem möglichen Punktgewinn. Andererseits zeigte der Freiburger FC offensiv und defensiv eine gute Leistung und gewann am Ende nicht unverdient.

Das Fazit von Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer: „Die effizientere Mannschaft hat gewonnen. Wir haben viel versucht, konnten aber zu wenig klare Torchancen herausspielen.“ (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Greuter (68. Dietrich), Almeida, Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark, Leschinski, Berger, Matt, Wellhäuser. – Tore: 1:0 (14.) Ulubiev, 2:0 (83.) Senftleber. – SR: Schmidt (Ortenberg). – Z: 180. – Bes. Vork.: Rot für Enderle (43./FFC/Beleidigung).

SC Lahr

FC Singen 04

1:0 (1:0)

Der SC Lahr hatte das Spiel von Beginn an in der Hand. Schon in der 3. Minute überwand Kassassir mit einer tollen Einzelaktion den Gästekeeper Sauter. Es war der Auftakt für ein Fußballspiel mit offenem Visier, wie man es von der jungen Lahrer Mannschaft gewohnt ist. Möglich wurde es nicht zuletzt durch eine starke Defensivleistung. Die Mannschaft aus dem Hegau fand kein Rezept, um den Hausherren in die Parade zu fahren. Nach 20 Minuten warteten die Lahrer Fans auf den Elfmeterpfiff: Kassassir wurde im Strafraum von den Beinen geholt, doch Schiedsrichter Bartschat bewertete die Situation anders. Martin Weschle hatte in Hälfte eins die Möglichkeit, das 2:0 und somit eine kleine Vorentscheidung zu erzielen.

Der FC Singen 04 kam auch nach der Pause nicht so in Fahrt wie zuletzt gegen den Offenburger FV. Der SCL dagegen spielte weiter nach vorne und erarbeitete sich durch Janosch Bologna und Ümit Sen hochkarätige Torchancen. Trotz einer umstrittenen Rote Karte gegen Simon Witt kurz vor Ende der Partie ließen sich die Lahrer den Sieg nicht mehr nehmen.

„Glückwunsch an die Lahrer“, sagte der Singener Trainer Vice Barjasic nach dem Spiel. „Wir müssen gegen jeden Gegner und in jedem Spiel 100 Prozent Leistung auf den Platz bringen, und das ist uns nicht gelungen, was auch ein klein wenig mit unserem Verletzungspech zu tun hat.“ Zufrieden zeigte sich SCL-Coach Oliver Dewes: „Es war der erwartet ruppige Gegner. Aber wir haben aus der Niederlage in Kuppenheim gelernt, sind präsenter in den Zweikämpfen aufgetreten und haben schlussendlich durch unser schnelles Offensivspiel auch die Punkte geholt.“ (frm)

FC Singen 04: Sauter (Tor); Ferrone, Lang, Mottola, J. Spahija, Notarpietro (72. Notarpietro), Körner, Kohli, Keller, L. Spahija, Xani. – Tor: 1:0 (3.) Kassassir. – SR: Bartschat (Untermünstertal). – Z: 120. – Bes. Vork.: Rot: S. Witt (SCL, 77.), Gelb-Rot: Ferrone (FC 04, 90.+4).

SC Hofstetten

FC 03 Radolfzell

1:5 (0:2)

Das Spiel in Hofstetten begann mit einem langen Ball vom Anstoß weg in den Strafraum von Radolfzell, die Gastgeber vergaben aber diese Chance. In der Folge war der FC 03 Radolfzell die bessere Mannschaft und hatte seinerseits Möglichkeiten. So konnte der Gästehüter einen Kopfball von Stricker gerade noch abwehren. In der 5. Minute die nächste Möglichkeit für den FC 03 Radolfzell: Nach einer Flanke von rechts konnte Stricker den Kopfball aber erneut nicht im Tor unterbringen. In der 10. Minute vereitelte der gute Radolfzeller Torhüter Hoxha eine Chance der Platzherren. Hoxha war auch in der 22. Minute hellwach, als ein Hofstetter Stürmer nach einem verunglückten Rückpass den Ball erlaufen konnte, aber am FCR-Keeper scheiterte. In der 26 Minute dann die verdiente Führung für Radolfzell. Nach Vorarbeit von Aichem konnte Stricker zum 0:1 einschießen. Radolfzell drückte weiter. In der 37. Minute scheiterte Aichem noch am guten Torhüter Obert. Acht Minuten später war er dann aber machtlos, als Krüger nach Vorarbeit von Stricker das 2:0 erzielte. So ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel legte der FC Radolfzell nach und erhöhte durch Stricker in der 46. Minute auf 3:0. Danach hatte Radolfzell alles im Griff und noch mehrere Möglichkeiten. In der 53. Minute stellte Aichem auf 4:0, womit die Entscheidung in Hofstetten endgültig gefallen war. Radolfzell war weiter klar überlegen und kam durch Krügers Traumtor in der 74. Minute noch zum 5:0. Die nie aufgebenden Gastgeber aus Hofstetten wurden in der 85. Minute mit dem Ehrentreffer durch Baur belohnt. (km)

FC 03 Radolfzell: Hoxha (Tor); Ranzenberger, Stricker, Hoxha (41. Luma), Galantai, Hepfer, Aichem, Francisco (62. Da Silva), Krüger, Schmidt, Hlavacek (62. Blessing). – Tore: 0:1 (26.) Stricker, 0:2 (45.) Krüger, 0:3 (46.) Stricker, 0:4 (53.) Aichem, 0:5 (74.) Krüger, 1:5 (85.) Bauer. – SR: Wolf (Rheinfelden). – Z: 200.