Frauenhandball Nur Remis für SV Allensbach II trotz deutlicher Führung

Im Spiel gegen die HSG Mannheim wäre mehr drin gewesen für den SV Allensbach II. Die Drittliga-Reserve musste sich am Ende mit einem 24:24-Unentschieden begnügen

Handball, Oberliga Frauen

SV Allensbach II

HSG Mannheim

24:24 (15:11)

Der SV Allensbach II erwischte gegen die HSG Mannheim den besseren Start und wollte unbedingt die unnötige Niederlage vom vergangenen Wochenende vergessen machen. Elisa Singler im Tor hielt, was zu halten war, manchmal auch ein wenig mehr, und die Achse Lucy Dzialoszynski/Laura Epple/Johanna Leenen war in den Anfangsminuten immer wieder erfolgreich. Meist mit sehr schön herausgespielten Treffern. Beim Stand von 8:2 (12.) hatte der SVA den Gegner im Griff, der oftmals auch Pech im Abschluss hatte.

Ein kleiner Knackpunkt war vielleicht, dass Dzialoszynski in der 20. Minute ihren Siebenmeterwurf nicht verwandeln konnte, obwohl das Ergebnis bis dahin keinerlei Anlass zur Sorge bot. Doch danach schlichen sich wieder unnötige Fehler im Spiel der Gastgeberinnen ein, die Mannheim immer wieder zu nutzen wusste. 12:9 stand es in der 27. Minute, doch die Allensbacherinnen bekamen nochmals die Kurve und gingen verdient mit einer 15:11-Führung in die Pause.

Als sieben Minuten in Halbzeit zwei gespielt waren, waren die SVA-Fans sich beim Stand von 17:12 sicher, dass ihre Mannschaft dieses Spiel gewinnen würde. Doch statt sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und das Spiel zu kontrollieren, bekamen die Gastgeberinnen mal wieder Nervenflattern und brachten Mannheim immer besser ins Spiel. Langsam holten die Gäste Tor um Tor auf, und so stand es in der 56. Minute plötzlich 23:23. Das Spiel hätte tatsächlich noch zugunsten der HSG ausgehen können, doch nach dem 24:24 bleibt festzuhalten, dass mehr drin gewesen wäre für den SVA. (up)

SV Allensbach II: Singler, Gruber (Tor); Allgaier, Heinstadt, Holzmann, Wollny (2), J. Leenen (7), Maier (2), Dzialoszynski (4/1), Moll, Scharff (2), Schmidt, Epple (5), Kayser (2/2).