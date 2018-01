Handball Noch Sand im Getriebe bei der HSG Konstanz

In einem typischen ersten Testspiel nach vielen intensiven Einheiten im athletischen Bereich offenbarte die HSG Konstanz noch deutliche Defizite im Abschluss und hatte noch viel Sand im Getriebe. Überbewerten wollte das Cheftrainer Daniel Eblen allerdings nicht, nach bislang wenig Arbeit mit dem Ball sei dies zu erwarten gewesen, stellte er nach dem 26:26 (14:13)-Remis gegen den Schweizer Nationalliga-A-Klub Fortitudo Gossau klar

Auch wenn die HSG immer wieder in der Abwehr Lücken offenbarte, wirkte die Deckung deutlich gefestigter, wenn der nach halbjähriger Verletzungspause sein Comeback im Zweitligateam feiernde Abwehrchef Michael Oehler auf dem Parkett stand. Dafür erhielt er ein Sonderlob von Daniel Eblen: „Michi hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, sich gut bewegt und lautstark die Kommandos gegeben. Die Kommunikation und das Selbstverständnis stimmen.“ Der für den wegen einer Zahn-Op pausierenden Kapitän Fabian Schlaich auflaufende Samuel Wendel besorgte kurz vor der Pause den 14:13-Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte gaben zunächst die Schweizer den Ton an und setzten sich bis auf 23:19 ab (48.). Konstanz konterte nach dem 21:25 mit vier Treffern in Folge zum 25:25 und besorgte in Person des gut aufgelegten Felix Krüger Sekunden vor dem Ende den verdienten 26:26-Ausgleich. „In der Abwehr war das teilweise ganz gut“, zog Eblen ein durchwachsenes Fazit. „Elf freie Chancen auszulassen, ist jedoch viel zu viel, dazu kamen krasse technische Fehler mit Pässen direkt zum Gegner oder ins Aus. Allerdings war die Chancenverwertung schon in der Hinrunde unser Problem“, merkte der HSG-Coach an, dessen Team am Mittwoch im nächsten Test beim Schweizer Erstligisten TV Endingen (19 Uhr) wieder auf Anführer Fabian Schlaich bauen kann. (joa)

HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Riedel (2), T. Wolf (5/2), Oehler, Krüger (4), Maier-Hasselmann (3), Gäßler (2), Jud (4), Wendel (2), Berchtenbreiter (3), Schwarz (1), Klingler.