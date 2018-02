Frauenhandball Niederlage für SV Allensbach

Auch im dritten Spiel des Jahres bleibt der SV Allensbach sieglos. In Metzingen unterliegt das Team vom Bodensee mit 27:31

Handball, 3. Liga Frauen

TuS Metzingen II

SV Allensbach

31:27 (15:15)

Nach den Niederlagen in den ersten beiden Spielen gegen den TSV Haunstetten und die SG Bietigheim II war der SV Allensbach beim Gastspiel in Metzingen hoch motiviert, endlich die ersten Punkte in diesem Jahr einzufahren.

Kein einfaches Unterfangen beim starken Tabellendritten, was sich dann auch in der Anfangsphase im Spielverlauf widerspiegelte. Es war in der ersten Hälfte ein zähes Ringen, eine ausgeglichene Partie, in der sich keine Mannschaft einen entscheidenden Vorteil sichern konnte. So war der 15:15-Pausenstand ein gerechtes Ergebnis.

Und auch nach dem Wechsel setzte sich das Kopf-an-Kopf-Rennen fort. Als sich der TuS Metzingen II fünf Minuten nach der Pause mit zwei Toren in Folge abzusetzen drohte, konterten die Allensbacherinnen und schafften durch Treffer von Nadja Greinert und Svenja Hübner den 18:18-Gleichstand. Erneut konnte sich der Tabellendritte aus Metzingen einen Zwei-Tore-Vorsprung erkämpfen (22:20/43.), was den Allensbacher Teamchef Oliver Lebherz zur Auszeit zwang. Es blieb aber vorerst beim knappen Vorteil für den Gastgeber, auch wenn es Metzingen nicht schaffte, die Allensbacherinnen auf Distanz zu halten. Die Zeit lief den Gästen jedoch davon, fünf Minuten vor Schluss hatte der Zwei-Tore-Rückstand immer noch Bestand. Als Alexandra Kubasta dann auf 28:25 für Metzingen erhöhte (57.) deutete alles auf eine erneute Niederlage für den SV Allensbach hin. Auch eine erneute Auszeit konnte diese nicht mehr abwenden, am Ende stand eine 27:31-Pleite für das Team vom Bodensee.

Oliver Lebherz war nach der erneuten Niederlage seiner Mannschaft frustriert: „Da war mehr drin für uns. In der ersten Hälfte war alles in Ordnung. Ich bin aber von der Leistung meiner Mannschaft in der zweiten Hälfte enttäuscht“, sagte der Teamchef. Im nächsten Spiel am kommenden Samstag ist der SV Allensbach zuhause gegen die TSG Ketsch II gefordert.

SV Allensbach: Wörner, Lukau (Tor); Lizureck (4), Person (2), Rothmund, Willauer, Müller (1), Bickel, Greinert (8/4), Hotz (7/1), Hoeppe, von Kampen, Hübner (3), Scholl (2), Mayer.