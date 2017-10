Fußball Nichts zu jubeln für den FC Singen 04

In der Fußball-Verbandsliga muss der FC Singen 04 eine 1:3-Heimniederlage gegen den Tabellenachten Kehler FV hinnehmen. Dem FC 03 Radolfzell muss sich mit einem Remis begnügen und dem 1. FC Rielasingen-Arlen gelingt ein 2:0-Erfolg.

Fußball, Verbandsliga

FC Singen 04

Kehler FV

1:3 (0:1)

Beide Teams begannen vorsichtig. Die erste Möglichkeit erspielten sich die Gäste, als Bounatouf aus vier Metern sträflich freistehend einen Kopfball über das Singener Tor wuchtete (11.). Im direkten Gegenzug prüfte Keller mit einem Flachschuss den Gästekeeper, der zur Ecke abwehren konnte. In der 20. Minute fiel etwas überraschend der Führungstreffer für Kehl nach einem Singener Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Gastgeber dann doch noch die bis dato beste Möglichkeit. Nach einer Flanke von Körner verlängerte Spahija auf Xani, der den Ball aus kürzester Distanz am Tor vorbeischob (44.).

Nach dem Wechsel hatten die Hausherren die erste Chance durch Körner, der einen Pass von Jeske aus spitzem Winkel abschloss (47.). Wiederum ein Abwehrfehler führte zum 0:2 durch Bounatouf (52.), der den Ball nur noch ins leere Tor befördern musste. Den Singenern konnte man den Willen, das Spiel zu drehen, nicht absprechen. Immer wieder aber rannten sich die Schützlinge von Vice Barjasic fest und es fehlte der entscheidende letzte Pass. Als in der 70. Minute Körner den Anschlusstreffer erzielte, keimte Hoffnung im Singener Lager auf. Das direkte Anspiel hätte beinahe für die Vorentscheidung gesorgt, doch der lange Ball klatschte gegen das Lattenkreuz. Nur zwei Minuten später hätte Spahija ausgleichen müssen, doch sein Kopfball ging knapp drüber (73.). Jetzt lockerte die Heimelf die Abwehr, um doch noch zum Ausgleich zu kommen. Dies brachte Räume für Kehl, die aber nicht genutzt wurden. Dann dezimierten sich die Gastgeber selbst, als Liridon Spahija mit der Ampelkarte vom Feld musste (77.). Kurz vor Schluss konnte ein Kehler Angreifer nur mit einem Foul gestoppt werden. Den Elfmeter verwandelte Sax zum 1:3-Endstand. (mab)

FC Singen 04: Sauter (Tor); Lang, Mottola, J. Spahija, Körner, Kohli, Keller (87. Nikita), Jeske, L. Spahija, Xani, Gass (69. Notarpietro). – Tore: 0:1 (20.) Sax, 0:2 (52.) Bounatouf, 1:2 (70.) Körner, 1:3 (89./FE) Sax. – SR: Topf (Pfaffenweiler). – Z: 200. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (77.) für L. Spahija (FC Singen 04).

FC 03 Radolfzell

FV Lörrach-Brombach

1:1 (0:1)

Im ersten Durchgang erarbeiteten sich die Gäste eine leichte optische Überlegenheit. Die erste gute Möglichkeit hatte Lörrach-Brombach dann in der 22. Minute, Mayer brachte den Ball aber nicht im Tor des FCR unter. Besser machten es die Gäste dann in der 32. Minute nach einem langen Freistoß von außen, den Pinke mit dem Kopf ins Tor verlängerte. Das war es aber auch schon in der ersten Halbzeit.

Nach der Pause kamen die Hausherren besser aus der Kabine und hatten nun mehr Spielanteile. Gute Tormöglichkeiten konnten aber keine erspielt werden, zu gut standen die Abwehrreihen beider Teams. Radolfzell wollte aber mit aller Macht die Niederlage abwenden und öffnete ab der 65. Minute weiter die Abwehr, es wurde höher verteidigt und das führte in der 69. Minute zum Erfolg. Nach einem herrlichen Angriff über die rechte Seite konnte Alex Stricker zum Ausgleich einschieben. Fast hätte es den Platzherren noch zum Sieg gereicht, doch der eben erst eingewechselte Nico Blessing verfehlte in der 88. Minute knapp das Tor. So blieb es bei der Punkteteilung, mit der beide Teams aber gut leben können. (km)

FC 03 Radolfzell: Hoxha (Tor); Ranzenberger, Hepfer, Stricker, Galantai (68 Macedo), Luma, Aichem (88. Blessing), Wehrle, Wegmann, Krüger (90. da Silva), Schmidt (46. Hlavacek). – Tore: 0:1 (35.) Pinke, 1:1 (69.) Stricker. – SR: Schätzle (Schönwald). – Z: 120.

1. FC Rielasingen-Arlen

SV Endingen

2:0 (0:0)

In der Anfangsphase versuchten beide Mannschaften nach vorne zu spielen, wobei es meist beim Versuch blieb. Einzig ein Kopfball von Tobias Bertsch, der knapp am Tor vorbeiging, hatte einen Hauch von Gefahr. Dann erkämpften sich die Gastgeber ein Übergewicht, ein Schuss von Christoph Matt streifte das Außennetz (18.) und eine Flanke von Tobias Bertsch hob Sebastian Stark in aussichtsreicher Position über das Tor (30.). Wenig später köpfte Alen Lekavski am Tor vorbei. Dieser Druck war aber mit der Gelb-Roten Karte für Gian-Luca Wellhäuser erstmal vorbei. Die Gäste, die vor dem Tor harmlos blieben, hatten kurz vor der Pause eine gute Chance durch Lukas Metzinger, der aber zu hoch zielte.

Nach dem Wechsel machte der SV Endingen mächtig Druck. Die Gastgeber beschränkten sich aber nicht auf die Defensive. Nach 58 Minuten herrschte wieder Gleichzahl auf dem Platz, als Robert Kerek mit der Ampelkarte vom Feld musste. Zwei Minuten später traf Danny Berger aus kurzer Distanz zum 1:0. Die Gastgeber spielten nun richtig stark auf und hatten Pech, als Sebastian Starks Volley-Schuss Zentimeter am Pfosten vorbeiging. Aber auch der SV Endingen hatte eine Großchance durch Lukas Metzinger, die die Gastgeber mit vereinten Kräften klären konnten. Nach 65 Minuten Chaos im Endinger Strafraum, Yannick Lawson legte dem Gegner den Ball auf und Christoph Matt erzielte aus acht Metern mit einem Flachschuss das 2:0. Die Gäste waren nun frustriert, und ein unnötiges Foul im Mittelfeld führte zur nächsten Ampelkarte für die Kaiserstühler. In den Schlussminuten verwalteten die Gastgeber die Führung und waren trotzdem einer höheren Führung näher als die Gäste dem Anschlusstreffer.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer war mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden: "Wir haben uns die drei Punkte verdient, die in dieser ausgeglichenen Verbandsliga enorm wichtig sind." (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Almeida, Bertsch (85. Mendes), Winterhalder, Strauß, S. Stark, Leschinski (83. Kling), Lekavski (85. Heller), Berger, Matt, Wellhäuser. – Tore: 1:0 (60.) Berger, 2:0 (65.) Matt. – SR: Fante (Neuenburg). – Z: 140. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Wellhäuser (38./1. FCR), Gelb-Rot für Endingen (58. und 78.).