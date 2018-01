Frauenhandball Neun Sekunden fehlen dem SV Allensbach II

Der SV Allensbach II hätte um ein Haar den ersten Auswärtssieg in der Oberliga erzielt, lässt aber am Ende die nötige Aufmerksamkeit vermissen

Handball, Oberliga Frauen

TuS Ottenheim

SV Allensbach II

27:27 (14:14)

Der SV Allensbach II war gegenüber der letzten deutlichen Auswärtspleite in Heidelsheim nicht wiederzuerkennen. Selbstbewusst trat die Drittligareserve in Ottenheim auf und führte nach 14 Minuten beim Stand von 5:8. Doch auch Ottenheim wusste, um was es ging. So war das Abstiegsduell beim 9:9 nach 22 Minuten wieder offen, und auch der Halbzeitstand von 14:14 spiegelte den Spielverlauf gut wider.

Nach der Pause prägten dann zweimal Allensbach und zweimal Ottenheim das Spiel. Zweimal gelang es den Gästen, auf fünf Tore davon zu ziehen (15:20/41.; 20:25/51.), doch beide Male steckte Ottenheim nicht auf und glich in der 58. Minute zum 25:25 wieder aus. Dennoch gelang Jasmin Moll 35 Sekunden vor dem Schlusspfiff der Führungstreffer zum 26:27. Der erste Allensbacher Auswärtssieg lag in der Luft – ehe Marina Schnak neun Sekunden vor Schluss zum 27:27-Endstand traf.

„Das darf uns nicht passieren“, sagte SVA-Trainerin Babsi Harter. „Wir bekommen sowohl in der ersten Halbzeit, quasi mit dem Abpfiff, den Ausgleichstreffer, wie auch am Ende neun Sekunden vor Schluss. Da fehlen ein paar Prozent Aufmerksamkeit in der Abwehr. Wenn wir diese beiden Situationen besser verteidigen, nehmen wir statt einem zwei Punkte mit.“ Ihr Trainerkollege Rainer Leenen ergänzt: „Unter dem Strich gehen wir im Vergleich zu unseren Mitbewerbern mit einem Punkt plus aus dem Wochenende. Dennoch müssen wir im Laufe der Woche im Training die Themen ansprechen, die nicht so gut gelaufen sind.“ (up)

SV Allensbach II: Gruber, Singler (Tor); Allgaier (3), Heinstadt, Holzmann, Leenen (3), Maier (6/2), Dzialoszynski (6), Moll (1), Scharff, Schmidt (1), Epple (2), Kayser (5).