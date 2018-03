Schwimmen Nachwuchs von Sparta Konstanz überzeugt

Elf Konstanzer Schwimmer holen 22 Medaillen und Bestleistungen beim Internationalen Lindenberger Schwimmfest

Schwimmen: Besonders erfolgreich war der jüngste Teilnehmer aus Konstanz. Tom Schimmelpfennig startete im Jahrgang 2010 und gewann gleich vier Mal Gold und einmal Silber. Auch sein älterer Bruder Sven Schimmelpfennig (Jahrgang 2004) siegte über 50m Brust und gewann drei Silbermedaillen in den Wettkämpfen über 50m Schmetterling, 50m und 100m Freistil.

Weitere Silbermedaillen gingen an Lara de Salles über 50m Freistil im Jahrgang 2010, an Alexandra Grosmann über 50m Rücken und 50m Schmetterling im Jahrgang 2008, an Arthur Grosmann über 50m Rücken im Jahrgang 2005 und Joanna Kottke über 25m Brust im Jahrgang 2009. Bronzemedaillen erkämpften sich Lara de Salles (Jg. 2010 über 25 Brust und 25m Rücken), Philipp de Salles (Jg. 2008 über 50m Brust), Alexandra Großmann (Jg. 2008 über 50m Brust und 100m Lagen), Katharina Müller (Jg. 2006 über 50m Freistil), Sven Schimmelpfennig (Jg. 2004 über 100m Lagen) und Jannis Trage (Jg. 2007 über 50m Rücken). Mit zwei vierten Plätzen verpasste Lukas de Salles (Jg. 2006) über 50m Rücken und 50m Brust nur knapp die Medaillenränge.

Ladina Maly (Jg. 2009) konnte ihre persönlichen Bestzeiten deutlich steigern, auch wenn es dieses Mal noch nicht zu einem der vorderen Plätze reichte.