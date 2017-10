Fußball Nach der Liga ist vor dem Pokal für den Hegauer FV

Die Fußballerinnen des Hegauer FV schlagen in der Oberliga den Tabellenletzten TSV Amicitia Viernheim mit 6:1 und empfangen am Mittwoch im SBFV-Pokal den FC Hochrhein-Hohentengen-Stetten.

Fußball, Oberliga Frauen

Hegauer FV

TSV Amicitia Viernheim

6:1 (4:0)

Schon in den ersten Minuten gab es hochkarätige Chancen für Nadine Grützmacher (4.), Luisa Radice und Jana Kaiser (beide 6.). Nach Zuspiel von Jana Kaiser sorgte dann HFV-Spielführerin Luisa Radice für die 1:0-Führung (8.). Nur zwei Minuten später beim 2:0 (10.) zog Radice auf und davon, ließ drei Gegnerinnen stehen und umspielte auch noch Amicitia-Torhüterin Kim Stricklan. Und die HFV-Kapitänin drückte dem Spiel im ersten Abschnitt weiter ihren Stempel auf. Einen angeschnittenen Eckball von Luisa Radice auf den kurzen Pfosten lenkte TSV-Spielerin Pauline Kloskalla ins eigene Tor ab (13.). Mit einem Distanzschuss tauchten die Gäste kurz darauf zum ersten Mal vor dem HFV-Tor auf (14.). Als TSV-Akteurin Laura Schell unter Druck einen zu kurz geratenen Rückpass auf ihre Torhüterin spielte, erlief sich Luisa Radice den Ball und schaffte mit einem Heber aus 30 Meter über Torhüterin Stricklan hinweg einen Hattrick (21.) – innerhalb von nur 13 Minuten. In der 27. Minute hatte der HFV Glück, dass der Schiedsrichter bei einem Klärungsversuch von HFV-Torhüterin Hannah Keller knapp vor dem eigenen Strafraum die Situation mit der gelben Karte bewertete. Bei zwei hochkarätigen Chancen hätte HFV-Spielführerin Radice ihre Trefferquote noch verbessern können oder sogar müssen (29. und 39.).

Nach dem Wechsel hatte Anne Fleig die erste gute Möglichkeit für den HFV (50.). Auch Viernheim tauchte vor dem Tor auf, doch HFV-Torhüterin Hannah Keller war auf dem Posten (52.). In der Folge stand die starke TSV-Torhüterin Kim Stricklan gleich in mehreren Situationen im Mittelpunkt und bewahrte ihr Team vor einem höheren Rückstand. Die Aktionen bei der HFV-Elf waren aber auch nicht mehr so zielstrebig. Nach langem Zuspiel von Jana Butsch lief Tabea Griß in den Raum, umspielte die Torhüterin und sorgte für das 5:0 (68.). Sehenswert das 6:0. Jana Kaiser steckte den Ball herrlich für die kreuzende Griß durch, die den Ball direkt in die lange Torecke versenkte (86.). Nach einem unnötigen Ballverlust wurde den Gästen in der Schlussminute noch der Ehrentreffer ermöglicht.

SBFV-Pokal, 2. Runde: Hegauer FV – FC Hochrhein-Hohentengen-Stetten (Mittwoch, 14.30 Uhr). – An Allerheiligen empfängt der Hegauer FV im SBFV-Pokal den Tabellenzweiten der Verbandsliga Südbaden. Die Gäste vom Hochrhein haben eine sehr spiel- und kampfstarke Mannschaft. Es braucht also eine sehr konzentrierte Leistung, wenn der Hegauer FV in die nächste Pokalrunde einziehen will. (roe)

Hegauer FV: Keller (Tor); Hahn (46. Hirt), Ronecker, Knisel (46. Fleig), Sauter, Reichert, Kaiser, Griß, Grützmacher, Becker (46. Butsch), Radice. – Tore: 1:0 (8.) Radice, 2:0 (10.) Radice, 3:0 (13.) Eigentor, 4:0 (21.) Radice, 5:0 (68.) Griß, 6:0 (86.) Griß, 6:1 (90.) Kuhn. – SR: Würzer (Salem).