Handball Nach dem Glanztag der Wermutstropfen

Nach dem Schlusspfiff werden die herausragenden Spielerinnen Jule Gruber und Lisa Maier verabschiedet. Zuvor hat sich Oberligist SV Allensbach II in einem wahren Handballkrimi ein 24:24 gegen Pforzheim gesichert.

Handball, Oberliga, Frauen

SV Allensbach II

TG Pforzheim

24:24 (12:13)

So richtig einig war sich der Anhang des SVA nicht: War das nun ein Punktgewinn oder ein Punktverlust?

Die SVA-Spielerinnen, beseelt vom Auswärtserfolg in Strohgäu, wollten da weitermachen, wo sie vergangenes Wochenende aufgehört hatten. Zunächst gelang dies bestens. Nach gut sieben Minuten führten sie 5:1. Allensbach setzte auf Schnelligkeit, hatte deshalb die Vorteile auf seiner Seite. Pforzheim, körperlich um „Längen“ überlegen, fand nur sehr zögerlich ins Spiel. Der SVA verstand es, die Räume eng zu machen, kam immer wieder in Ballbesitz – und nutzte diesen. Pforzheim war meist nur über seinen groß gewachsenen Rückraum erfolgreich, ohne zu überzeugen. Dann hatten sich die Gäste besser auf die SVA-Angriffe eingestellt, das Torewerfen fiel nicht mehr so leicht. Langsam, aber sicher kam die TG heran im „Katz-und Maus-Spiel“.

Das erste Tor nach dem Wechsel (36. Minute) gelang den Gästen, zuvor ließen beide Teams Möglichkeiten liegen. Johanna Leenen und Lisa Maier glichen schnell aus, der herausragenden Maier gelang im letzten Heimspiel für den SVA das 16:15 (43.). Die Führung hielt nicht lange. Pforzheim glich aus, musste danach in doppelter Unterzahl spielen. Mit Glück und Geschick überstand die TG dies – und führte bald 19:17 (50.), Leenen und Maier sorgten fürs 20:20 (55.). Noch 90 Sekunden auf der Uhr, traf Laura Kayser per Siebenmeter zum 23:23; den Gästen gelang in Unterzahl das 24:23. Lisa Maier fasste sich ein Herz, setzte sich durch – 24:24. Noch 23 Sekunden. Ein technischer Fehler der TG – es blieb beim Remis im äußerst umkämpften Spiel zweier gleichwertiger Teams. Dass es dazu reichte, lag auch zum sehr großen Teil an Torhüterin Jule Gruber, die einen „Glanztag“ mit Wermutstropfen erwischte: Sie und Lisa Maier verlassen am Saisonende den SVA. Was die beiden Wert sind, war gegen die TG eindrucksvoll zu sehen. In der Laudatio wurden beide zurecht als herausragende Spielerinnen und Trainerinnen des SVA gewürdigt. (up)

SV Allensbach II: Gruber, Spiegel (beide Tor); Allgaier (3), Heinstadt (1), Holzmann, Wollny, Leenen (3), Maier (8), Dzialoszynski (4), Moll (3), Scharff, Schmidt (1), Kayser (1/1).