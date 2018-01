Fußball Mustafa Akgün wechselt zum SC Pfullendorf

Der SC Pfullendorf kann erneut bei einem Transfer Vollzug melden: Mustafa Akgün kommt vom Verbandsligisten FC Bad Dürrheim ins Tiefental.

Landesliga: Der 26-jährige Angreifer spielte bereits in der B-Jugend beim SCP. Ursprünglich stammt Akgün aus Tuttlingen, wo auch er auch das Fußballspielen begann. Es folgte der Wechsel zum SC Freiburg, wo er drei Jahre unter Trainer Christian Streich spielte. Nach einem Jahr in der B-Jugend des SCP spielte Akgün anschließend in der A-Junioren-Bundesliga für den FC 08 Villingen. Es folgten drei Jahre in der Heimatstadt seiner Eltern Trabzon, ehe er 2012 in seine deutsche Heimat zurückkehrte und regional seine Klasse beim FC Singen, in Bad Dürrheim und seinem Heimatclub Tuttlingen unter Beweis stellte. 2015 unternahm einen weiteren Anlauf in der Türkei beim Drittligisten Sakaryaspor, ehe er nach Bad Dürrheim zurückkehrte und den FC in die Verbandsliga schoss. Das ist auch Akgüns Ziel in Pfullendorf, wo ihn vor allem die sportliche Perspektive reizte. "Wir sind sehr froh, dass Mustafa sich für den SCP und unseren Weg entschieden hat", sagt der Sportliche Leiter Robert Hermanutz. (stl)