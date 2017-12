Kampfsport Muay Thai Gym Mendez räumt groß ab

Der Thaibox-Weltverband afso verleiht dem Überlinger Team vier Auszeichnungen. Sebastian Harms-Mendez ist bester Trainer und Profi-Kämpfer des Jahres.

Thaiboxen: Weihnachtszeit ist Geschenkezeit – das gilt in diesem Jahr auch für das Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen. Gekämpft wurde noch bis zum 16. Dezember. Dabei gab es ganz zum Schluss sogar noch einen Profi-Weltmeistertitel für Dimitrios Sapanazidis in Italien. Das war das Sahnehäubchen auf eine erfolgreiche Saison. Und Geschenke gab es obendrein, denn der Thaibox-Weltverband afso fungierte als Weihnachtsmann.

Jedes Jahr verleiht der Verband, der in 50 Ländern aktiv ist, im Dezember seine weltweiten Jahres-Auszeichnungen. Und hierbei räumte das Überlinger Gym regelrecht ab. Das Muay Thai Gym Mendez wurde zum „Pro Team of the Year“ ausgezeichnet. Sebastian Harms-Mendez erhielt die Auszeichnung „Trainer des Jahres“ und Kristin Schwer wurde „Junior Athletin des Jahres“. Mit die wichtigste Auszeichnung ging auch noch an den Bodensee: Harms-Mendez wurde auch noch als bester Profikämpfer des Jahres ausgezeichnet.

„Das Muay Thai Gym Mendez hat dieses Jahr herausragende Leistungen gezeigt“, lobt Alessandro Sorce, Präsident des Weltverbandes afso: „Das Gym hat gleich drei amtierende Profi-Weltmeister sowie Europa- und Interkontinentale afso Champions in seinen Reihen.“ Hervorzuheben sei natürlich Trainer, Kämpfer und Teamleiter Sebastian Harms-Mendez. „Er schafft den Spagat zwischen den verschiedenen Aufgaben in beeindruckender Weise.“ Die Zahlen und Erfolge sprechen klar für das Team aus Überlingen, so Alessandro Sorce.

„Es ist der Lohn für ein wirklich unglaubliches Jahr“, sagt Sebastian Harms-Mendez. „Wir haben in Thailand, China, den USA, der Türkei und ganz Europa gekämpft und sind ganz nebenbei auch noch dran, das Gym auszubauen.“ Der 30-Jährige reiste dieses Jahr gleich mehrmals um die Erde, um seine Kämpferinnen und Kämpfer zu betreuen. Er selbst holte sich im Frühjahr bei der Bodensee Fightnight selbst noch zwei Gürtel: Er wurde Super-Weltmeister des Verbandes afso und WBC-Europameister. Als ob das noch nicht genug Aufgaben wären, stürzte er sich außerdem im Herbst noch in die Erweiterung seines Gyms in Überlingen und arbeitet seit Wochen auf einer Baustelle.

Die Auszeichnung für die beste Jugendathletin der afso geht an Kristin Schwer, die dieses Jahr den Titel bei den Deutschen Meisterschaften erkämpfen konnte und bei der Weltmeisterschaft drei Goldmedaillen gewann.