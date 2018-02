Handball Moritz Ebert vernagelt das Tor der HSG Konstanz

Die Zweitliga-Reserve der HSG Konstanz gewinnt das Handballduell Jugend gegen Erfahrung und besiegt den TB Kenzingen mit 32:26.

Handball Südbadenliga

HSG Konstanz II

TB Kenzingen

32:26 (18:12)

Im Duell der Gegensätze, Jugend gegen Erfahrung, voller Kader gegen Rumpfaufgebot, behielt die U 23 der HSG souverän die Oberhand und hatte die Partie quasi schon zur Pause entschieden. Mit dem vierten Sieg in Folge klettert die Zweitliga-Reserve auf Platz fünf und hat nun nur noch drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Hofweier.

Konstanz legte furios mit 4:1 vor, doch so wirklich beruhigend war dieser Vorsprung doch nicht, denn: „Wir haben uns am Anfang schwer getan“, erklärte Trainer Matthias Stocker und sprach das Hauptproblem gleich an: „Wir haben es noch nicht geschafft, in der Abwehr bis zum Ende sicher zu stehen – und uns für die eigentlich gute Abwehrarbeit zu belohnen.“ Die erfahrenen Gäste, mit nur zehn Spielern angereist, nutzten dies mit ihren sehr langen, cleveren Angriffen immer wieder aus. Wann immer sich eine kleine Konstanzer Unaufmerksamkeit einschlich, Kenzingen schlug eiskalt zu. So verkürzten die Breisgauer von 3:7 auf 9:10 und waren plötzlich zurück im Geschäft. Stocker: „In der letzten Aktion waren wir oft zu inkonsequent.“

In den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel zogen die HSG-Talente jedoch noch einmal die Zügel in Offensive und Defensive an, setzten sich vor allem dank des bärenstarken Neuzugangs Luca Merz auf 18:12 ab und hatten zur Pause mehr als die halbe Miete eingefahren.

Vor allem das Tempospiel gefiel dem HSG-Coach, „ein deutlicher Fortschritt zu unseren vorherigen Partien“. Mit schnellem Spiel, guter Abschlussquote und einem sehr sicheren Jerome Portmann stellten die Gelb-Blauen früh auf Sieg, obwohl Jonas Löffler angeschlagen war und Lukas Herrmann fehlte. Dafür präsentierte sich A-Jugend-Schlussmann Moritz Ebert nach seiner Einwechslung in Topform. „Er hat in der zweiten Halbzeit sehr gut gehalten“, lobte Stocker und wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte, dass im Gefühl des sicheren Sieges nicht doch noch Spannung aufkam. Der Beachhandball-Jugendnationaltorwart vernagelte sein Tor und sorgte dafür, dass der Vorsprung stets zwischen fünf und sieben Toren pendelte. „Da hat mir etwas die Anspannung gefehlt“, monierte Stocker.

Unzufrieden war er dennoch nicht: „Es waren viele gute Sachen dabei, jeder hat Spielzeit bekommen. Insofern war das heute doppelt wertvoll und ich konnte alle Jungs in Aktion sehen.“ (joa)

HSG Konstanz II: Gemeinhardt, Ebert (Tor); Zeiler, Portmann (5), Oßwald, Gottesmann, Mack (2), Volz (2/2), S. Löffler (4), J. Löffler (5), Merz (5), Both, Braun (4), Wendel (5/1).