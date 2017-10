Handball Mit Tempohandball klettert die HSG Konstanz II auf Rang zwei

Die Konstanzer Zweitliga-Reserve zeigt beim 36:22-Sieg gegen den HC Elgersweier eine eindrucksvolle Reaktion auf die erste Saisonniederlage

Handball, Südbadenliga

HSG Konstanz II

HC Elgersweier

36:22 (20:10)

Nach ausgeglichenem Beginn nahm die Konstanzer Zweitliga-Reserve nach dem 4:4 das Heft in die Hand. Angetrieben von einem wieder einmal durch seine hohe Geschwindigkeit und Übersicht bärenstarken Samuel Löffler, der seinen Bruder Jonas immer wieder in gute Abschlusspositionen brachte oder Philipp Kunde auf Linksaußen fand, ging Konstanz erst mit zwei, nach zwölfeinhalb Minuten erstmals mit drei Treffern in Front (10:7).

So konnte sogar der verletzungsbedingte Ausfall des letztjährigen A-Jugend-Bundesliga-Torschützenkönigs Joschua Braun kompensiert werden. HSG-Trainer Matthias Stocker freute es: „Die Jungs haben uns super unterstützt und ihre Sache gut gemacht. Es ist doch toll, dass wir unser mittlerweile großes Verletzungspech hier durch Talente aus der eigenen Jugend ausgleichen können.“ Die angesprochenen Moritz Dierberger, Joel Mauch und Jonas Hadlich trafen denn auch gleich sechsmal selbst und zelebrierten mit ihren Mitspielern einen spätestens ab dem 14:9 (17.) nie gefährdeten Heimsieg.

Mit einer bärenstarken Defensive um Torwart Maximilian Wolf, der wieder prächtig aufgelegt war, schraubte Konstanz das Ergebnis von Minute zu Minute nach oben und begeisterte die Zuschauer mit Traumtoren. „Das Ergebnis und die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, machen mich sehr zufrieden“, lobte Stocker seine Talente für eine „von der ersten bis zur letzten Minute konzentrierte Leistung“.

Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gastgeber bisweilen sogar etwas zu verspielt, doch wie im Rausch wurde der Vorsprung durch Jonas Löffler nach 40 Minuten erstmals auf 13 Tore vergrößert, Dierberger besorgte dann knapp sieben Minuten vor dem Ende die Schlussdifferenz von 14 Toren. „Jeder war auf emotionaler Ebene so da, wie ich mir das wünsche“, strahlte der Konstanzer Trainer Matthias Stocker. „Dies muss aber selbstverständlich sein. Wenn wir dann auch noch so eine gute Leistung hinbekommen, macht das richtig Spaß.“ Begeistert war der 29-Jährige von einer kollektiv guten Mannschaftsleistung, in die selbst nach vielen Wechseln kein Bruch kam, sodass Stocker frohlockte: „Dieses Tempo ist genau das, was ich liebe. Das bedeutet Spaß für Trainer und Zuschauer. Das macht Handball aus.“ (joa)

HSG Konstanz II: Wolf, Herrmann (Tor); Oßwald (2), Kunde (5/1), Gottesmann (2), Mack (2), S. Löffler (6), J. Löffler (7), Wangler (1), Dierberger (2), Both (2), Hadlich (2), Mauch (2/1), Wendel (3).