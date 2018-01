Volleyball Misslungener Rückrundenstart für den USC Konstanz

Der USC Konstanz unterliegt zuhause gegen den SV Fellbach. Auch die Untersee Volleys Radolfzell verlieren, während der Tabellenführer TSV Mimmenhausen deutlich siegt.

Volleyball, 3. Liga

USC Konstanz

SV Fellbach

2:3

In einem packenden Spiel vor 200 Zuschauern misslang den Konstanzer Volleyballern der Rückrundenstart. Mit 2:3 (25:22, 20:25, 25:21, 22:25, 12:15) musste sich der USC dem Tabellenletzten Fellbach geschlagen geben.

Im ersten Satz startete der USC Konstanz mit viel Power und gezielten Angriffen über die Außenangreifer Kaltenmark und Röhl und konnte sich schnell einen kleinen Vorsprung sichern. Auch die Annahme um Libero Jonathan Rodler stand deutlich besser als noch vor wenigen Wochen. Folgerichtig ging der Satz dann auch an die Volleyballer vom See. Der zweite Satz war dann ein Spiegelbild der Hinrunde – der USC verfiel wieder in alte Muster und machte Eigenfehler um Eigenfehler. Zwischenzeitlich wuchs der Rückstand sogar auf acht Punkte an. Mit einer tollen Moral und dem Publikum im Rücken kämpfte sich Konstanz jedoch noch mal heran. Zum Satzgewinn reichte das jedoch nicht mehr. Die Konstanzer nahmen den Schwung mit in den nächsten Durchgang und konnten diesen dank guter Aufschläge und vor allem starker Abwehr durch Libero Rodler mit 25:21 gewinnen. Der vierte Satz war dann ein einziges Auf und Ab. Beim Spielstand von 22:23 aus Sicht der Konstanzer sah sich das Heimteam bei einer Schiedsrichterentscheidung benachteiligt. Das Schiedsgericht ließ sich jedoch nicht beirren und entschied auf Punktgewinn zum Satzball für den SV Fellbach. Paul Kaltenmark, der in der Annahme für den Rückkehrer Heiko Schlag ausgewechselt wurde, sah in Folge eines Protestes auf der Bank sitzend die Rote Karte, was zu einem weiteren Punktverlust führte und somit den Gästen den Satzgewinn bescherte. Der Tiebreak startete für die Konstanzer psychologisch deutlich ungünstig. Fellbach führte schnell mit 3:0. Doch Konstanz kämpfte sich zurück in den Satz und führte beim Seitenwechsel mit 8:7. „Letztlich sind wir da noch nicht abgezockt genug“, stellte Jakupi fest, „da müssen wir weiter hart an uns arbeiten“. Der USC Konstanz gab die Führung noch her und verlor äußerst unglücklich mit 12:15. (pr)

USC Konstanz: Rodler, Hammer, J. Weber, Kaltenmark, Sigmund, L.Weber, Schlag, Berger, Petry, Kuhn, Scheller, Röhl.

SG U.N.S Rheinhessen

TSV Mimmenhausen

0:3

Tabellenführer TSV Mimmenhausen wurde bei der SG U.N.S Rheinhessen seiner Favoritenrolle gerecht. Gegen den Aufsteiger siegten die Linzgauer klar mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:22).

Trotzdem war TSV-Spielertrainer Christian Pampel nicht restlos zufrieden mit seinem Team. „Uns ist der Sieg nicht in den Schoß gefallen. Rheinhessen war besser als im Hinspiel. Bis zum Ende jedes Satzes war es spannend“. Gewünscht hätte er sich weniger Spannung. „Wenn wir auf den Gegner konsequent Druck machen, bricht er irgendwann auseinander. Aber wir haben sehr zerfahren gespielt“. Da alle TSV-Spieler Spieleinsätze bekommen sollten, standen in jedem Satz sechs andere Akteure auf der Platte. Die wechselnde Teamzusammenstellung ist für Pampel aber nicht der Grund für das zerfahrene Mimmenhauser Spiel. „Die lange Winterpause und die nachlassende Trainingskonzentration haben sich bemerkbar gemacht“, so Pampel. (tav)

TSV Mimmenhausen: Pampel, Lu. Diwersy, Hüther, Le. Diwersy, Ott, Kasprzak, Hoffmann, Birkenberg, Schrempp, M. Diwersy, Pilihaci.

TSV G.A. Stuttgart

Untersee Volleys Radolfzell

3:0

So genau wussten die Untersee Volleys nach dem Spiel nicht, wie sie sich fühlen sollten. Eng war das Spiel gegen haushoch favorisierte Gastgeber verlaufen, doch letztendlich standen sie einmal mehr mit leeren Händen da. „Heute war mehr drin! Wir haben es teilweise wirklich gut gemacht, vor allem wenn man bedenkt, wie die Begleitumstände waren!“, so Stephan Jehle, der an diesem Tag als Head-Coach fungierte, da der etatmäßige Coach Antonio Bonelli kurzfristig Libero Christoph Hilgers auf dem Feld ersetzte, der sich beim Aufwärmen unglücklich verletzt hatte.

Außerdem traten die Volleyballer vom Untersee ohne Diagonalspieler an, da sowohl Freddy Barth als auch Andi Prein nicht zur Verfügung standen. Zu allem Überfluss konnte auch Waldemar Stier nicht mit von der Partie sein. Die Aufgabe des Diagonalangreifers teilten sich Simon Schoch und Sascha Helwig, der nach eineinhalb Jahren Verletzungspause sein Comeback feierte.

Von Anfang an gelang es den Untersee Volleys, sich ins Spiel zu beißen. Sie waren gewillt, auch in ungewohnter Formation dem Gegner Paroli zu bieten. Dies gelang in den ersten beiden Sätzen recht gut, auch wenn diese jeweils sehr knapp mit mit 25:27 und 26:28 verloren wurden. Der dritte Durchgang war weniger umkämpft und ging verdient mit 25:20 an die favorisierten Gastgeber.

„Wir haben heute gut gekämpft und auch technisch und taktisch angesichts der Umstände gut gespielt. Am Ende fehlte uns ein Quäntchen Glück zu einem Punktgewinn“, so der Radolfzeller Ersatzlibero Antonio Bonelli nach dem Spiel. (bad)

USV Radolfzell: Thum, Dürr, A. Schoch, S. Schoch, Weinert, Bender, Helwig, Baumgärtner, Bonelli.