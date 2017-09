Motorsport Mike Halder wird Vizemeister

Der Meßkircher überzeugt in der ADAC TCR Germany Serie und belegt beim Final-Wochenende auf dem Hockenheimring die Plätze zwei und vier.

Motorsport: Im Rahmen der ADAC GT-Masters trug die ADAC TCR Germany Serie ihr Final-Wochenende am Hockenheimring aus – mit dem größten Starterfeld, 37 Teilnehmer aus zehn Nationen. Ein bestens aufgelegter ADAC Stiftung Sport Förderpilot Mike Halder sicherte sich mit einem zweiten und einem vierten Platz die Vizemeisterschaft. Sieger Josh Files reichte im vorletzten Wertungslauf ein zehnter Platz zur erneuten Titelverteidigung. Der Kampf um Platz zwei war bis zur letzten Rennrunde des Finallaufs spannend. Am Ende setzte sich der junge Meßkircher Mike Halder gegen Sheldon van der Linde und Harald Proczyk durch.

Beim 13. Wertungslauf erwischte Halder aus der zweiten Reihe einen perfekten Start. Auf der Anfahrt zur Spitzkehre konnte sich Halder um eine Position verbessern. Bis zur ersten Durchfahrt bei Start/Ziel hatte er einen weiteren Platz gut gemacht und war bereits Zweiter. In den folgenden Runden machte Steve Kirsch mächtig Druck auf Halder. Der Meßkircher kontrollierte aber das Geschehen, indem er seine Rundenzeiten etwas anpasste bei gleichzeitiger Reifenschonung. Im siebten Umlauf ereignete sich ein schwerer Unfall nach der Spitzkehre. Jasmin Preisig (Opel) wurde seitlich berührt und krachte mit großer Wucht in die Leitplanken. Das Safety-Car kam zum Einsatz, und zwei Umläufe später musste das Rennen wegen Bergung abgebrochen werden. Mike Halder wurde Zweiter, aber die Stimmung war bei der Siegerehrung doch sehr gedrückt. Files sicherte sich mit seinem zehnten Platz den Gesamtsieg frühzeitig.

Beim Finalrennen startete der 21-jährige Halder von Platz sieben erneut bestens und konnte sich in der ersten Runde bis auf die vierte Position vorarbeiten. Im dritten Umlauf machte er einen Fehler und verlor vier Positionen, zwei Runden später war Halder jedoch erneut Vierter. Nach einem Unfall in der zehnten Runde, bei dem nichts Schlimmeres passierte, brannte nach dem Neustart ein Auto, das aber wieder weiterfuhr. Die Rennleitung brach das Rennen in der 13. Runde ab. Gewertet wurde der Zieleinlauf nach zwölf Rennrunden. Der junge Meßkircher Mike Halder, der hart um den dritten Platz kämpfte, verpasste dadurch einen weiteren Podestplatz knapp. Dennoch konnte er den Abstand zu seinen Verfolgern ausbauen und den zweiten Platz in der Gesamtwertung festigen.

„Das waren nochmals zwei heiß umkämpfte Wertungsläufe in Hockenheim. Es freut mich, dass Jasmin Preisig nach ihrem Unfall soweit okay ist und nur leichte Nackenschmerzen hat“, sagte der Meßkircher. „Mein Wunsch, die Saison mit einem Rennsieg abzuschließen, ist nicht in Erfüllung gegangen. Ich bin mit meinem zweiten Gesamtrang trotz allem super zufrieden. Mit unserem kleinen Wolf-Power Racing 2 Team konnten wir bei den Großen ganz gut mithalten.“ (meh)