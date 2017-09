Motorsport Mike Halder triumphiert auf dem Sachsenring

Der Meßkircher Mike Halder fährt in der ADAC TCR-Germany auf die Ränge drei und zwei.

Motorsport: Am legendären Sachsenring gab es spektakulären Rennen in den beiden Wertungsläufen zur ADAC TCR-Germany. Der 21-jährige Meßkircher Mike Halder fuhr zwei fulminante Rennen und landete so zweimal auf dem Podium. Im ersten Rennen fuhr er vom sechsten auf den dritten Platz. Im zweiten Rennen, dem zwölften Wertungslauf, schaffte Halder eine Aufholjagd von Startplatz fünf auf Rang zwei. Diese Leistung muss sehr hoch bewertet werden, hatte er mit 30 Kilogramm Zusatzgewicht mit Abstand das schwerste Auto im Rennfeld.

Der ADAC Stiftung Sport Förderpilot konnte als Zweiter der Gesamtwertung somit den Rückstand auf den Führenden Josh Files bei 78 Punkten halten und den Abstand auf seine direkten Konkurrenten sogar vergrößern. Hierdurch wird die ADAC TCR Germany Meisterschaftsentscheidung bis zu den beiden Endläufen am kommenden Wochenende in Hockenheim vertagt.

Der elfte Wertungslauf wurde bei kühlem, aber immer noch trockenem Wetter gestartet. Der junge Meßkircher Mike Halder hatte einen perfekten Start aus der dritten Startreihe. Am Ende der ersten Runde war er bereits Vierter. Nach einer Safety-Car-Phase in der dritten Runde war das Teilnehmerfeld wieder beisammen. Der Führende Kevin van der Linde (Audi) konnte sich erneut sofort vom restlichen Feld absetzen. Halder setzte den vor ihm fahrenden Harald Proczyk (Seat) unter Druck, aber es führte kein Weg an ihm vorbei. Bei Halder bauten ab der 15. Runde, durch seine 30 Kilogramm Zusatzgewicht, die Slicks langsam ab. Die letzten fünf Umläufe musste der Meßkircher alle Register ziehen, um den heranstürmenden Luca Engstler (VW) in Schach zu halten. Halder kam als Dritter vor Josh Files ins Ziel, der Vierter wurde. „Der Start im ersten Rennen war perfekt. Ich konnte das Tempo von Proczyk anfangs mitgehen, aber zum Rennende musste ich mich nach hinten verteidigen“, sagte der 21-Jährige.

Der zweite Lauf am Sachsenring sollte bis jetzt das einzige ADAC TCR Germany Rennen 2017 ohne Safety-Car-Einsatz werden. Halder kam vom fünften Startplatz erneut perfekt weg. Files konnte sich von der Pole Position nach einem starken Start zunächst etwas vom Feld absetzen. Bereits in der zweiten Runde war Halder aber direkt hinter dem Honda-Fahrer. Runde um Runde kam der Meßkircher näher. Mike Halder machte Druck und Josh Files versuchte, alle Angriffe abzuwehren. Was ab dem zweiten Renndrittel auch gelang, er konnte sich leicht absetzen. Erneut bauten die Slicks von Mike Halder wegen des Zusatzgewichts schneller ab. Als guter Zweiter kreuzte der ADAC Stiftung Sport Förderpilot die Ziellinie und stand erneut auf dem Podest.

„Beim zweiten Rennen hatte ich erneut einen guten Start. Ab der zweiten Runde konnte ich mich auf die Verfolgung von Josh Files machen, konnte auch aufschließen. Aber immer im letzten Renndrittel bauten meine Slicks stark ab“, resümierte Halder. „Josh ist fast nicht mehr einzuholen“, gab der Meßkircher zu, „aber ich gebe nicht auf. Es waren zwei gute Rennen für mich. Ich habe wichtige Punkte gesammelt, denn die Meisterschaft ist final noch nicht entschieden. Ich und mein Wolf-Power Racing2 Team wollen das Beste aus der Situation machen.“ (meh)