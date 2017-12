Handball Miese Stimmung vor der Weihnachtspause beim TuS Steißlingen

Der TuS Steißlingen verliert das Kellerduell gegen den SV Remshalden vor 500 Zuschauern und beendet das Jahr 2017 mit einer kleinen Krise.

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

SV Remshalden

27:32 (14:11)

Es ist die erste kleine Krise für den TuS Steißlingen in der ersten Oberligasaison der Vereinsgeschichte. Nach zuletzt zwei ganz schwachen Auftritten in fremden Hallen zeigte der Aufsteiger auch in der heimischen Mindlestalhalle eine schlechte Leistung. Nach der 27:32 (14:11)-Niederlage gegen den SV Remshalden haben die Hegauer damit wieder einem direkten Konkurrenten Punkte geschenkt und gehen mit einem Negativerlebnis in die Winterpause.

Dabei standen die Vorzeichen so gut wie schon lange nicht mehr, waren doch alle Spieler fit für das Spiel gegen die Schwaben. Zudem hatte der TuS durch das spielfreie Wochenende davor wieder genug Kraft getankt, um über 60 Minuten eine gute Leistung zu bringen. Doch schon der Beginn ließ nichts Gutes erahnen. Steißlingen wirkte nervös und fahrig, verlor in den ersten drei Angriffen durch technische Fehler den Ball, und Remshalden bestrafte diese eiskalt. So stand es nach fünf Minuten 0:3, und der Steißlinger Trainer Jonathan Stich sah sich gezwungen, bereits früh eine Auszeit zu nehmen.

Diese zeigte die erhoffte Wirkung, die Steißlinger 6:0-Abwehr arbeitete gut und ließ kaum noch etwas zu. Vorne spielten die Gastgeber immer wieder Rechtsaußen Thomas Lindner frei, der alle drei Tore zum 3:3 (12.) erzielte. Jedoch konnte Steißlingen diese gute Phase nicht nutzen, um sich einen Vorsprung zu erarbeiten, da zum wiederholten Male die freien Chancen nicht genutzt wurden. So war das Spiel bis fünf Minuten vor der Halbzeit beim 9:9 ausgeglichen, ehe der TuS seine beste Phase hatte. Torhüter Leon Sieck zeigte im Zusammenspiel mit der Abwehr einige schöne Paraden, und mit Tempohandball erspielte sich Steißlingen eine Drei-Tore-Führung zur Pause (14:11).

Trotz einer eher schwachen Leistung im ersten Durchgang führten die Hegauer mit drei Toren und hofften, dass es mit einer Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt besser laufen würde. Das genaue Gegenteil trat ein. Steißlingen konnte die gute Abwehr nicht weiter auf die Platte bringen, und Remshalden nutzte dies aus. Vor allem der linke Rückraumspieler Hendrik Wiesner war nicht in den Griff zu bekommen. Entweder traf er selbst oder er spielte clever mit Kreisläufer Felix Holzcer zusammen. Am Ende kamen diese beiden Spieler zusammen auf 16 der 32 Remshaldener Tore.

So kam Remshalden besser aus der Kabine und traf schnell zum 16:16 (37.). In der Folge war das Spiel ausgeglichen. Allerdings musste der TuS im zweiten Durchgang ganze zwölf Minuten in Unterzahl spielen, wobei der eine oder andere Pfiff auf beiden Seiten zu hart ausfiel. Bis knapp zehn Minuten vor Abpfiff war das Spiel ausgeglichen (25:25), und es lief auf einen Krimi hinaus. Die Steißlinger waren jedoch anscheinend schon in Weihnachtsstimmung und verteilten großzügig Geschenke. Durch Abspielfehler wurde der SV Remshalden zum Kontern eingeladen, und Hendrik Wiesner nahm dies dankend an. Mit drei Toren in Folge erhöhte er auf 25:29 (57.) und entschied das Spiel quasi im Alleingang.

Am Ende musste sich Steißlingen nach einer ganz schwachen Schlussphase mit 27:32 geschlagen geben und hat nun in der Winterpause viel Zeit, um die letzten drei schlechten Spiele aufzuarbeiten. Am 13. Januar steht dann das nächste wichtige Heimspiel gegen den TSV Deizisau an, dem neuen Tabellenletzten. Dann muss der TuS Steißlingen endlich wieder gewinnen, ansonsten wird es ganz schwer, die Klasse zu halten. (mw)

TuS: Leon Sieck, Walter (Tor); S. Maier (2), Lennart Sieck (2), Dannenmayer, M. Gaus, W. Gaus (3/2), Dreher, Lindner (6), Nägele (1), Biedermann (4), Storz (1), Rothkirch (1), Wildöer (7). – Z: 500.