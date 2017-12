Fußball Michael Krause verlässt FC Rot-Weiß Salem

Völlig überraschend hat der Trainer des FC RW Salem Michael Krause beim Landesligisten sein Amt niedergelegt und beim abstiegsgefährdeten SV Oberteuringen (Kreisliga A, Württemberg) zugesagt, den Krause in der Saison 2012/13 von der Kreis- in die Bezirksliga geführt hatte.

Fußball, Landesliga: In Salem beendet er nun seine dritte erfolgreiche Phase. In den 90er-Jahren führte er die Rot-Weißen von der Bezirks- in die Verbandsliga, vor über zehn Jahren übernahm er das Team als Kreisligist und führte es in die Landesliga. Im Oktober 2013 stand Salem nach mehreren vergeblichen Anläufen zum Landesligaaufstieg in der Bezirksliga, aktuell steht das Team knapp über den Abstiegsrängen.

Nahezu aus heiterem Himmel müssen sich die Salemer nun um einen Trainer bemühen, und auch die Aussagen aus Oberteuringen, wonach sich Krause zuletzt in Salem nicht mehr wohlgefühlt und Kritik am Umfeld gehabt habe, irritieren. „Ich bin völlig überrascht. Eigentlich dachten wir, dass Michael Krause bei uns in die Rente geht und sich dann in der Jugend engagiert. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstandschaft, sportlichem Leiter und Trainer war gut“, sagt der Vorsitzender Jörg Allgaier. Der Club hat ein Anforderungsprofil erstellt, Bewerbungen liegen vor, und noch vor Weihnachten soll der neue Trainer verpflichtet sein. (jr)