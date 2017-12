Ringen Meisterfeier beim KSV Wollmatingen

Die Ringer des KSV Wollmatingen steigen in die Verbandsliga auf. Der KSV Allensbach wird Dritter in der Bezirksliga, der KSV Taisersdorf II schafft den Klassenerhalt.

Ringen, Bezirksliga

KSV Wollmatingen

KG Wurmlingen/Tuttlingen

23:12

Der letzte Heimkampf wurde beim KSV Wollmatingen gebührend gefeiert. Nicht nur der 23:12-Sieg über die KG Wurmlingen/Tuttlingen wurde bejubelt, sondern auch die Übergabe des Pokals für die Bezirksmeisterschaft. Wollmatingen ringt somit künftig wieder in der Verbandsliga. Die Siegespunkte im letzten Heimkampf holten Rainer Weber, Amiri, Gerbode und Boxler durch vier Schultersiege. Technisch war Florian Weber seinem Gegner überlegen. Spannend verlief das Duell zwischen Steffen Blum und Dumitru Tulbea, das der Gast knapp gewann. Die Fans des KSV Wollmatingen feierten den Sieg und die gewonnene Meisterschaft bis in die frühen Morgenstunden. (mm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Florian Weber – Endrit Mustafa 4:0 TÜ

61F: Rainer Weber – Antonio Milazzo 4:0 SS

66G: Julian Bahm – Andi Ivanovic 0:4 TÜ

71F: Ramin Amiri – Louis Gerstenberger 4:0 SS

75G: Maurice Mischlinski – Markus Möll 0:3 PS

75F: Yannick Katz – Shtegtar Vrajolli 3:0 PS

80G: Philipp Gerbode – Denis Bergmann 4:0 SS

86F: Steffen Blum – Dumitru Tulbea 0:1 PS

98G: Marco Boxler – Atdhe Vrojlli 4:0 SS

130F: Michael Bächle – Radu Balaur 0:4 SS

KSV Taisersdorf II

KSV Vöhrenbach

24:12

In guter Form präsentierte sich der KSV Taisersdorf II gegen das Schlusslicht KSV Vöhrenbach. Beide Mannschaften traten in Bestbesetzung an. Die Maximalwertungen der Gäste in den leichten Klassen konnten die Linzgauer durch Siege in den mittleren und schweren Klassen ausgleichen. Mit diesem Sieg und der gleichzeitigen Niederlage des StTV Singen verbesserten sich die Linzgauer auf den siebten Tabellenplatz und haben sich somit ihrer Abstiegssorgen entledigt. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Marc Gering – Kevin Heine 0:4 SS (6:10)

61F: Marius Meyer – Robin Ohnesorg 0:4 TÜ (0:15)

66G: Lulcim Ademaj – Christian Fix 4:0 TÜ (20:4)

71F: Steffen Krämer – Florian Ketterer 4:0 SS (8:0)

75G: Michael Zeh – Lorenzo Voppichler 0:4 TÜ (2:18)

75F: Tobias Martin – Fabian Schätzle 2:0 PS (3:0)

80G: Sandro Martin – Ralf Dolder 4:0 SS (4:0)

86F: Mario Häuslbauer – Pascal Zandomeni 4:0 SS (8:0)

98G: Marco Martin – Simon Zwirner 4:0 TÜ (15:0)

130F: Daniel Höfler – Jonas Schätzle 2:0 PS (4:0)

KSV Winzeln

KSV Allensbach

24:10

Der KSV Allensbach hat das Duell um Platz zwei beim Oberligarückzieher KSV Winzeln mit 10:24 verloren. Nachdem die Allensbacher den Vorkampf etwas glücklich mit 19:17 gewinnen konnten, war klar, dass dies eine schwere Aufgabe werden würde. Nach spannenden Kämpfen, von denen fünf über die komplette Zeit gingen und zwei weitere erst im zweiten Abschnitt entschieden wurden, verließen die Gastgeber verdient die Matte als Sieger. Jetzt gilt es für den KSV Allensbach im letzten Kampf der Saison am Samstag, 20 Uhr, zu Hause gegen die KG Nendingen /Mühlheim eine gute Bezirksligasaison positiv zu beenden. (sr)

Die Kämpfe im Einzelnen

57G: Fabian Michael Schetterer – unbesetzt 4:0 KL

61F: Philipp Ganter – Matthias Köhne 4:0 TÜ

66G: Marius Ganter – Armin Kratzer 0:3 PS

71F: Nicolae-Florentin Minzala – Markus Köhne 4:0 TÜ

75G: Adrian Heim – Nicolai Rothmund 3:0 PS

75F: Luca Rall – Maximilian Gerneth 2:0 PS

80G: Serhat Akyildiz – Christof Mönch 0:4 SS

86F: Madalin Minzala – Matthias Fix 4:0 SS

98G: Kevin Boos – Tim Buck 3:0 PS

130F: Felix Beck – Krzysztof Granda 0:3 PS